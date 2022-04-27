Зарабатывать 20 тыс. грн в месяц: где готовы брать людей без резюме

Такую зарплату предлагают разным специалистам с опытом или без / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С февраля 2022 года средняя заработная плата по Украине снизилась на 10%. Из-за военного состояния многие компании не могут выплачивать работникам полные суммы зарплат, некоторые вообще вынуждены были закрыться по тем же причинам. Однако это не значит, что заработать теперь вообще не получится.

"Сегодня" просмотрели актуальные вакансии и рассказывают, где можно зарабатывать по 20 тысяч грн в месяц даже без резюме.

Реклама

На эти вакансии можно откликнуться без резюме

На одной из платформ для поиска работы мы в фильтрах задали желаемый размер зарплат и отсутствие требования резюме. Результат получился таков.

Популярны вакансии переводчиков онлайн-чатов. Опыт работы не обязателен, резюме не требуется, основное требование – минимальные знания английского языка. Кое-где работать можно даже с переводчиком. Обязательно нужно иметь ноутбук и доступ в интернет. Работа дистанционная.

В первый месяц заработок немного меньше. Однако с обретением опыта разные компании предлагают более высокие зарплаты – от 25 тыс. грн до 35 тыс. грн.

Реклама

Около 20 тыс. грн предлагают мастерам лазерной эпиляции. Эти кандидаты должны иметь медицинское образование, но некоторые фирмы готовы брать людей без опыта.

Еще одна вакансия – водитель на авто компании. Работу предлагают в Киеве, кандидат должен знать город. Обязанность – доставлять продукцию непосредственно клиенту по указанному адресу. Зарабатывать такой работник может от 17 тыс. грн. до 21 тыс. грн.

Около 20 тыс. грн может заработать мастер маникюра и педикюра, а также парикмахер, менеджер по продажам, маляр, слесарь и швея.

Реклама

Сколько в среднем зарабатывают украинцы, и кому платят больше всего

Ранее "Сегодня" рассказывали, что средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на grc.ua составляет 18 700 грн. При этом последствия войны повлияли на IТ-отрасль. Доля предложения для специалистов IT значительно больше, чем для любого. Кроме того, зарплаты как были высокими, так и остались.

По всем регионам Украины средняя заработная плата в IТ-сфере в марте составляла 86 500 грн, сейчас это 108 100 грн.

Кроме того, самые высокие зарплаты в апреле предлагают в следующих областях:

маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн;

специалисты по сфере добычи сырья (26 500 грн);

специалисты сферы строительства (25 300 грн).

А меньше всего денег получают следующие специалисты:

менеджеры по персоналу (15 500 грн);

специалисты сферы медицина, фармацевтика (14 900 грн);

специалисты сферы HoReCa (рынок общественного питания и гостиничного хозяйства) (14 000 грн);

сельского хозяйства (13 300 грн);

автомобильного бизнеса (11 000 грн).

"Сегодня" также писали, в каких регионах Украины сейчас самая большая средняя зарплата, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.