Заробляти 20 тис. грн на місяць: де готові брати людей без резюме

Таку зарплату пропонують різним спеціалістам з досвідом чи без / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З лютого місяця 2022 року середня заробітна плата по Україні знизилася на 10%. Через воєнний стан багато компаній не мають змоги виплачувати працівникам повні суми зарплат, дехто взагалі змушений був закритися з тих же причин. Однак це не означає, що заробити тепер взагалі не вийде.

"Сьогодні" переглянули актуальні вакансії та розповідають, де можна заробляти по 20 тис. грн на місяць навіть без резюме.

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На ці вакансії можна відгукнутися без резюме

На одній з платформ для пошуку роботи ми у фільтрах задали бажаний розмір зарплат і відсутність вимоги резюме. Результат вийшов такий.

Популярними є вакансії перекладачів онлайн-чатів. Досвід роботи не обов'язковий, резюме не потрібне, основна вимога – мінімальні знання англійської мови. Подекуди працювати можна навіть з перекладачем. Обов'язково потрібно мати ноутбук та доступ до інтернету. Робота дистанційна.

У перший місяць заробіток трохи менший. Однак з набуттям досвіду різні компанії пропонують вищі зарплати – від 25 тис. грн до 35 тис. грн.

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Близько 20 тис. грн пропонують майстрам лазерної епіляції. Ці кандидати повинні мати медичну освіту, однак деякі фірми готові брати людей без досвіду.

Ще одна вакансія – водій на авто компанії. Роботу пропонують у Києві, кандидат повинен знати місто. Обов'язок – доставляти продукцію безпосередньо клієнту за вказаною адресою. Заробляти такий працівник може від 17 тис. грн до 21 тис. грн.

Близько 20 тис. грн може заробити майстер манікюру та педикюру, також перукар, менеджер з продажів, маляр, слюсар та швачка.

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Скільки в середньому заробляють українці і кому платять найбільше

Раніше "Сьогодні" розповідали, що середня заробітна плата у квітні у всіх відкритих вакансіях на grc.ua становить 18 700 грн. При цьому наслідки війни найменше вплинули на ІТ-галузь. Частка пропозиції для фахівців IT значно більша, ніж для будь-кого. Крім того, зарплати як були високими, так і залишились.

По всіх регіонах України середня заробітна плата в ІТ-сфері у березні становила 86 500 грн, нині це 108 100 грн.

Крім того, найвищі зарплати у квітні пропонують у таких сферах:

маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26 600 грн;

фахівці зі сфери видобутку сировини (26 500 грн);

спеціалісти сфери будівництва (25 300 грн).

А найменше коштів отримують такі фахівці:

менеджери з персоналу (15 500 грн);

фахівці сфери медицини, фармацевтики (14 900 грн);

фахівці сфери HoReCa (ринок громадського харчування та готельного господарства) (14 000 грн);

сільського господарства (13 300 грн);

автомобільного бізнесу (11 000 грн).

"Сьогодні" також писали, у яких регіонах України зараз найбільша середня зарплата і як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.