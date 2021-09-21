Запрет Евросоюза на экспорт металлолома и сокращение выплат безработным украинцам – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Гривня снова укрепилась к доллару, а выплаты безработным украинцам хотят сократить / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 20 сентября, стало известно, что "Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, а украинцам со страховым стажем 10-15 лет будут уменьшать размер пособия по безработице на 10%.

"Газпром" и транзит газа через Украину

Российский "Газпром" выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа". Он отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.

Бронирование газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году влияет на цену акций "Газпрома" и на цену газа на спотовом рынке.

Отметим, что либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. В итоге компании получили возможность бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Сокращение выплат безработным украинцам

Украинцам со страховым стажем 10-15 лет будут уменьшать размер пособия по безработице на 10%. Выплаты будут зависеть от страхового стажа в процентах от средней заработной платы.

Как хотят высчитывать размер пособия:

до пяти лет стажа – 50% средней зарплаты;

от пяти до 15 лет – 60%;

от 15 до 25 лет – 70%;

более 25 лет – 80%.

Безработные, у которых стаж за последний год составил шесть месяцев, получат минимальный размер пособия, а вот если в течение 18 месяцев перед безработицей страховой стаж украинца составлял ровно год – размер выплаты могут привязать к трудовой выслуге лет.

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Запрет Евросоюза на экспорт металлолома

В Евросоюзе планируется решение о запрете экспорт лома.

"Целый ряд евродепутатов сейчас продвигают решение о запрете экспорта лома из ЕС. А ЕС является одним из самых больших экспортеров лома в мире", - сообщил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Как известно, в Украине уже остановились десять из пятнадцати сталеплавильных электропечей. Главная причина простоя – нехватка лома для обеспечения их стабильной работы и выполнения производственных планов.

Курс доллара

По сравнению с предыдущим банковским днем, 20 сентября, курс доллара не изменился, а вот евро упал в цене на 19 копеек.

1 доллар – 26,70 грн;

1 евро – 31,27 грн;

1 злотый – 6,79 грн, что на девять копеек меньше за предыдущий день.

10 российских рублей – 3,63 грн, что на пять копеек меньше, чем 20 сентября.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/долл. не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что происходило с курсом:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.