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Гривня снова укрепилась к доллару – официальный курс

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
20 сентября, 16:59
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 сентября
Курс доллара не изменился
Курс доллара не изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

20.0921.09Изменение
1 доллар США26,70 грн26,70 грн0
1 евро31,46 грн31,27 грн- 0,19

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара не изменился, а вот евро упал в цене на 19 копеек.

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1 злотый стоит 6,79 грн, что на 9 копеек меньше за предыдущий день. 10 российских рублей – 3,63 грн, что на 5 копеек меньше, чем 20 сентября.

Что будет с курсом дальше

В течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
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Ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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