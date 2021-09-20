Гривня снова укрепилась к доллару – официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
|20.09
|21.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,70 грн
|26,70 грн
|0
|1 евро
|31,46 грн
|31,27 грн
|- 0,19
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара не изменился, а вот евро упал в цене на 19 копеек.
1 злотый стоит 6,79 грн, что на 9 копеек меньше за предыдущий день. 10 российских рублей – 3,63 грн, что на 5 копеек меньше, чем 20 сентября.
Что будет с курсом дальше
В течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.
"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Что происходило с курсом:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.