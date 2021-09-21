Заборона Євросоюзу на експорт металобрухту і скорочення виплат безробітним українцям – головне про гроші СЬОГОДНІ

Гривня знову зміцнилася до долара, а виплати безробітним українцям хочуть скоротити / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 20 вересня, стало відомо, що "Газпром" відмовився від додаткових потужностей для транзиту газу через Україну, а українцям зі страховим стажем 10-15 років будуть зменшувати розмір допомоги з безробіття на 10%.

"Газпром" і транзит газу через Україну

Російський "Газпром" викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал – Європа". Він відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну.

Бронювання газотранспортних потужностей польського і українського транзитних коридорів у дефіцитному 2021 році впливає на ціну акцій "Газпрому" і на ціну газу на спотовому ринку.

Зазначимо, що лібералізація європейського газового ринку привела до відмови від довгострокових договорів на транзит. В результаті компанії отримали можливість бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно.

Скорочення виплат безробітним українцям

Українцям зі страховим стажем 10-15 років зменшуватимуть розмір допомоги з безробіття на 10%. Виплати будуть залежати від страхового стажу у відсотках від середньої заробітної плати.

Як хочуть вираховувати розмір допомоги:

до п'яти років стажу – 50% середньої зарплати;

від п'яти до 15 років – 60%;

від 15 до 25 років – 70%;

понад 25 років – 80%.

Безробітні, у яких стаж за останній рік склав шість місяців, отримають мінімальний розмір допомоги, а ось якщо протягом 18 місяців перед безробіттям страхового стажу українця становив рівно рік – розмір виплати можуть прив'язати до трудової вислуги років.

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Заборона Євросоюзу на експорт металобрухту

В Євросоюзі планується рішення про заборону експорт брухту.

"Цілий ряд євродепутатів нині просувають рішення про заборону експорту брухту з ЄС. А ЄС є одним із найбільших експортерів брухту в світі", – повідомив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Як відомо, в Україні вже зупинилися десять із п'ятнадцяти сталеплавильних електропечей. Головна причина простою – нестача брухту для забезпечення їхньої стабільної роботи та виконання виробничих планів.

Курс долара

У порівнянні з попереднім банківським днем, 20 вересня, курс долара не змінився, а от євро впав в ціні на 19 копійок.

1 долар – 26,70 грн;

1 євро – 31,27 грн;

1 злотий – 6,79 грн, що на дев'ять копійок менше за попередній день.

10 російських рублів – 3,63 грн, що на п'ять копійок менше, ніж 20 вересня.

"На наступному тижні гривня може знову зміцнитися, все буде залежати від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він у ту ж мить викупить надлишки валюти", – прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що відбувалося з курсом:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Раніше сайт "Сегодня" разом із експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .