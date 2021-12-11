Запрет бесплатных пластиковых пакетов и 620 тысяч на каждого ребенка – главное о деньгах за неделю

Собрали главные экономические новости недели / Фото: Коллаж: Сегодня

Закон об экономическом паспорте и запрет одноразовых пакетов, мы собрали самые важные новости экономики за неделю.

Понедельник. Готовы ли украинцы платить за экологическую замену пластиковых пакетов

Уже с 10 декабря в Украине запретили бесплатные пластиковые пакеты в супермаркетах.

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Теперь, украинцам придется платить до 3 гривен за единицу или найти замену полиэтиленовым пакетам.

Однако супермаркеты пытаются обойти это правило и выставляют пакеты не по той цене, которая предусмотрена законом, а намного дешевле. Однако заменить вредные для экологии пакеты из пластика можно экосумками или бумажными мешочками.

Вторник. Кто и когда получит деньги с "экономического паспорта украинца"

Все украинцы, родившиеся начиная с 1 января 2019 года, получат по 620 тысяч гривен с экономического паспорта украинца по достижению совершеннолетия.

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Для получения выплат необходимо выполнить два условия:

быть гражданином Украины;

проживать на территории Украины на протяжении последних перед совершеннолетием пяти лет.

Об этом говорится в законопроекте, который внес в Верховную Раду Владимир Зеленский. Исходя из этого, первое поколение, которое получит деньги, вырастет к 2037 году.

Среда. Зеленский подписал закон о выделении 1000 грн за вакцинацию

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным.

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Деньги выплатят гражданам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в рамках программы "єПідтримка", для поддержки бизнеса в стране.

Выплаты денег начнутся с 19 декабря, а зарегистрироваться можно уже с 10 числа. Для этого нужно оформить виртуальную карту в одном из этих банков:

А-Банк;

Альфа Банк;

Monobank;

Укргазбанк.

Четверг. "Нафтогаз" установил льготный тариф на газ

Бытовые потребители, оставшиеся без поставщика газа, будут обслуживаться "Нафтогазом" и платить за голубое топливо по льготной цене 7,96 грн/куб. м.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, регулирующая в сфере энергетики и коммунальных услуг. В противном случае около 400 тысяч украинских семей платили бы по тарифу, который каждый день рассчитывается по формуле и может превышать 30 грн.

Пятница. Россия может прекратить транзит газа через Украину

По словам главы Оператора ГТС Сергея Макогона, Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой, поскольку усилила давление во всех направлениях.

Макогон считает, что это может быть сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономике и энергетике.

По мнению Макогона, украинская ГТС технически готова и сможет работать на ресурсах, имеющихся в хранилищах, но могут пострадать предприятия с газоемким производством.