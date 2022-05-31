Заграничная жизнь: сколько стоит квартира в новостройке Венгрии

Стоимость жилья в Венгрии будет несколько ниже, чем в других странах Европы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Одним из самых популярных направлений после Польши для украинских беженцев с начала войны является Венгрия. Для тех, кто уже задумался о переезде в эту страну, вопрос покупки недвижимости достаточно актуален.

"Сегодня" расскажет вам о стоимости квартир в венгерских новостройках.

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Так, для самостоятельного поиска квартиры или дома в Венгрии вы можете воспользоваться сайтами недвижимости, где выставляют объявления как частные лица, так и риелторы:

realting.com – покупка квартир, вилл. Предложения на вторичном рынке, в новостройках и застройщиков;

kvartyra.hu – объявления о продаже апартаментов в популярнейших городах и локациях страны (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гьор, Капошвар, Эрд, Сегед);

realestate.hu – аренда, продажа квартир и домов в разных городах Венгрии. Также есть объявления о продаже земельных участков, летних домиков и др.;

towerbudapest.com – квартиры для продажи в Будапеште от агентства недвижимости. Имеются фильтры объявлений по районам города.

Стоимость жилья в Будапеште

Самым популярным городом для украинцев остается столица Венгрии – Будапешт. Стоимость квартир в новостройке, по данным realting.com, колеблется от 237 тыс. долларов до 1,2 млн. долл. (7,1 млн грн – 36 млн грн).

Если говорить о самом дешевом варианте, то за эту стоимость предлагают квартиру в историческом центре площадью 57 кв. м с одной комнатой, гостиной, кухней и ванной. Она выглядит так:

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/ Фото: скриншот

Самое дорогое жилье в Будапеште, которое нам удалось найти, стоит 1,2 млн долл. (36 млн. грн). Это квартира с тремя спальнями и жилой площадью 175 кв. м. Она имеет дизайнерский ремонт и расположена в историческом районе.

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/ Фото: скриншот

В целом цены на популярные запросы выглядят следующим образом:

Стоимость квартир в Венгрии / Фото: скриншот

Стоимость квартир в Венгрии / Фото: скриншот

Стоимость квартир в Венгрии / Фото: скриншот

Что будет с ценами на квартиры в Украине?

Цены на недвижимость в Украине могут упасть критической отметки, и продержится это падение, по прогнозам экспертов, не один год. Причины такого явления общеизвестны – всеобщее падение ВВП и снижение спроса на жилье.

В ближайшее время застройщики вынуждены будут снизить цены на готовое жилье, хотя пока никто такого не намерен.

"Падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Потому что произойдет общее падение ВВП – его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынке недвижимости, станет значительно меньше", – отмечают ведущие аналитики.

Кроме фактора ВВП, еще одной причиной такого сценария станет снижение спроса на жилье, поскольку многие покинули страну. Соответственно, они не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спроса на квартиры.

Напомним, что теперь украинцы, которые хотят купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, перечень которых можно увидеть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Раньше мы тоже рассказывали все о жизни в Венгрии: стоимость продуктов, жилья и транспорта.