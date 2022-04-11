За сколько можно купить квартиру в Польше — цены и варианты

Жилье в Польше далеко не из самых дешевых / Фото: Getty Images, olx.ua, Коллаж: Сегодня
Количество украинцев, заинтересованных в покупки жилья ежегодно растет. Сегодня, в трудный для нашей страны период, уже более 2,5 млн украинцев выехали в Польшу (по состоянию на 11 апреля), поэтому количество желающих приобрести недвижимость в соседней стране вырастет в разы. Ведь большое количество наших граждан уже выразило желание остаться за границей.
"Сегодня" расскажет вам, во сколько обойдется покупка квартиры в разных уголках Польши.
Для начала отметим, что купить жилье вы можете как с помощью риелторских компаний, услуги которых стоят 1,5-4% от стоимости, так и самостоятельно на соответствующих сайтах с объявлениями.
Цены на квартиры в Польше будут зависеть от города (самым дорогим является Варшава), площади, местоположения (близость к транспортным узлам, удаленности от центра). Купить квартиру можно как на первичном (новостройки), так и на вторичном рынках. Наибольший спрос на жилье в Варшаве и Кракове.
Сколько в среднем обходится жилье?
В центре города в Польше квартира вам обойдется в гривневом эквиваленте 52,7 тыс. грн за квадратный метр.
Если же вы хотите приобрести квартиру за пределами города, придется отдать 37 тыс. грн.
От среднего значения по стране, перейдем к конкретным примерам. Для этого мы воспользовались польским сайтом OLX, интерфейс которого почти для всех украинцев знаком и удобен. Искали мы квартиры на вторичном рынке в Варшаве и Люблине.
500 тыс. злотых (ориентировочно 3,4 млн грн или 120 тыс. долларов) для покупки 2-3 комнатной квартиры с ремонтом вам хватит. Встречались нам и объявления с ценами более 1 млн злотых (6,8 млн грн), но уже расположение, количество комнат и качество ремонта там совсем другое.
В Люблине, что, заметим, совсем близко к границе Украины (ориентировочно 99,4 км от таможни "Ягодин"), квартиры очевидно дешевле. 250 тыс. злотых (1,7 млн грн или 60 тыс. долларов) вам хватит на покупку даже двухкомнатного жилья.
Итак, можем сделать вывод: как и во всех столицах других стран, в Варшаве цены на жилье достаточно высокие. Однако, если вам не важно жить именно в этом городе, для себя вы можете рассмотреть варианты удаленные от столицы, например, Люблин, Познань, Быдгощ или Холм.
Где можно заработать в Польше?
Наибольшим спросом в Польше сегодня пользуются должности без квалифицированных навыков или с возможностью быстрого получения квалификаций. В настоящее время рынок труда в соседней стране полностью переформатировался под претендентов из Украины.
Так что можно сказать, что шансы найти хорошую работу у украинцев достаточно высокие.
Сейчас наибольшей популярностью пользуются секторы IT и здравоохранения. Квалифицированные IT-специалисты могут рассчитывать на достаточно хорошие и конкурентные условия труда и вознаграждение:
- Web-аналитик в Варшаву (1400 евро, 44 800 грн);
- QA Engineer (2000–2500 евро, 64–80 тыс. грн);
- Software Developer (4000–6000 евро, 128–192 тыс. грн).
Для медицинских работников (врачи и медсестры), в связи с острым дефицитом кадров в Польше, значительно упростили условия трудоустройства и разрешили работу в течение 5 лет. Документы, которые подтвердят их квалификацию, можно будет предоставить по завершении войны в Украине:
- медицинский работник (до 2000 евро, 64 тыс. грн.);
- медсестра (до 30 тыс. грн.);
- анастезиолог (3200-4500 евро, 102 400-144 000 грн).
Социальные сети переполнены объявлениями о вакантных должностях для представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, веб-дизайнеров и графиков, фотографов, пластиков и других выпускников художественных учебных заведений Украины.
Достаточно широко представлены предложения для кандидатов из сектора дошкольной подготовки и ухода за детьми, пожилыми и нуждающимися в помощи людьми. Водители дальнобойщики, водители транспортных средств и перевозчики могут также рассчитывать на множество предложений с хорошими условиями труда.
Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.
Также мы писали, где выгоднее всего обменять валюту в Польше.