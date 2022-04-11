За сколько можно купить квартиру в Польше — цены и варианты

Жилье в Польше далеко не из самых дешевых / Фото: Getty Images, olx.ua, Коллаж: Сегодня

Количество украинцев, заинтересованных в покупки жилья ежегодно растет. Сегодня, в трудный для нашей страны период, уже более 2,5 млн украинцев выехали в Польшу (по состоянию на 11 апреля), поэтому количество желающих приобрести недвижимость в соседней стране вырастет в разы. Ведь большое количество наших граждан уже выразило желание остаться за границей.

"Сегодня" расскажет вам, во сколько обойдется покупка квартиры в разных уголках Польши.

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Для начала отметим, что купить жилье вы можете как с помощью риелторских компаний, услуги которых стоят 1,5-4% от стоимости, так и самостоятельно на соответствующих сайтах с объявлениями.

Цены на квартиры в Польше будут зависеть от города (самым дорогим является Варшава), площади, местоположения (близость к транспортным узлам, удаленности от центра). Купить квартиру можно как на первичном (новостройки), так и на вторичном рынках. Наибольший спрос на жилье в Варшаве и Кракове.

Сколько в среднем обходится жилье?

В центре города в Польше квартира вам обойдется в гривневом эквиваленте 52,7 тыс. грн за квадратный метр.

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Если же вы хотите приобрести квартиру за пределами города, придется отдать 37 тыс. грн.

От среднего значения по стране, перейдем к конкретным примерам. Для этого мы воспользовались польским сайтом OLX, интерфейс которого почти для всех украинцев знаком и удобен. Искали мы квартиры на вторичном рынке в Варшаве и Люблине.

500 тыс. злотых (ориентировочно 3,4 млн грн или 120 тыс. долларов) для покупки 2-3 комнатной квартиры с ремонтом вам хватит. Встречались нам и объявления с ценами более 1 млн злотых (6,8 млн грн), но уже расположение, количество комнат и качество ремонта там совсем другое.

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Стоимость квартиры в Варшаве / Фото: olx.ua

Стоимость квартиры в Варшаве / Фото: olx.ua

Стоимость квартиры в Варшаве / Фото: olx.ua

В Люблине, что, заметим, совсем близко к границе Украины (ориентировочно 99,4 км от таможни "Ягодин"), квартиры очевидно дешевле. 250 тыс. злотых (1,7 млн грн или 60 тыс. долларов) вам хватит на покупку даже двухкомнатного жилья.

Стоимость квартир в Люблине / Фото: olx.ua

Стоимость квартир в Люблине / Фото: olx.ua

Итак, можем сделать вывод: как и во всех столицах других стран, в Варшаве цены на жилье достаточно высокие. Однако, если вам не важно жить именно в этом городе, для себя вы можете рассмотреть варианты удаленные от столицы, например, Люблин, Познань, Быдгощ или Холм.

Где можно заработать в Польше?

Наибольшим спросом в Польше сегодня пользуются должности без квалифицированных навыков или с возможностью быстрого получения квалификаций. В настоящее время рынок труда в соседней стране полностью переформатировался под претендентов из Украины.

Так что можно сказать, что шансы найти хорошую работу у украинцев достаточно высокие.

Сейчас наибольшей популярностью пользуются секторы IT и здравоохранения. Квалифицированные IT-специалисты могут рассчитывать на достаточно хорошие и конкурентные условия труда и вознаграждение:

Web-аналитик в Варшаву (1400 евро, 44 800 грн);

QA Engineer (2000–2500 евро, 64–80 тыс. грн);

Software Developer (4000–6000 евро, 128–192 тыс. грн).

Для медицинских работников (врачи и медсестры), в связи с острым дефицитом кадров в Польше, значительно упростили условия трудоустройства и разрешили работу в течение 5 лет. Документы, которые подтвердят их квалификацию, можно будет предоставить по завершении войны в Украине:

медицинский работник (до 2000 евро, 64 тыс. грн.);

медсестра (до 30 тыс. грн.);

анастезиолог (3200-4500 евро, 102 400-144 000 грн).

Социальные сети переполнены объявлениями о вакантных должностях для представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, веб-дизайнеров и графиков, фотографов, пластиков и других выпускников художественных учебных заведений Украины.

Достаточно широко представлены предложения для кандидатов из сектора дошкольной подготовки и ухода за детьми, пожилыми и нуждающимися в помощи людьми. Водители дальнобойщики, водители транспортных средств и перевозчики могут также рассчитывать на множество предложений с хорошими условиями труда.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, где выгоднее всего обменять валюту в Польше.