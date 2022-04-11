За скільки можна купити квартиру в Польщі — ціни та варіанти

Житло в Польщі далеко не з найдешевших / Фото: Getty Images, olx.ua, Колаж: Сьогодні

Кількість українців, що зацікавлені у купівлі житла щороку зростала. Сьогодні, у важкий для нашої країни період, вже понад 2,5 млн українців виїхали до Польщі (станом на 11 квітня), тож кількість охочих придбати нерухомість в сусідній країни зросте в рази. Адже велика кількість наших громадян вже висловила бажання залишитися за кордоном.

"Сьогодні" розповість вам, у скільки обійдеться купівля квартири у різних куточках Польщі.

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Для початку зазначимо, що придбати житло ви можете як з допомогою рієлторських компаній, послуги яких коштують 1,5-4% від вартості, так і самостійно на відповідних сайтах з оголошеннями.

Ціни на квартири в Польщі будуть залежати від міста (найдорожчим є Варшава), площі, місця розташування (близькість до транспортних вузлів, віддаленості від центру). Придбати квартиру можна як на первинному (новобудови), так і на вторинному ринках. Найбільший попит на житло в Варшаві та Кракові.

Скільки в середньому коштує житло?

В центрі міста в Польщі квартира вам обійдеться у гривневому еквіваленті в 52,7 тис. грн за квадратний метр.

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Якщо ж ви бажаєте придбати квартиру за межами міста, то доведеться віддати 37 тис. грн.

Від середній значень по країні, перейдемо до конкретних прикладів. Для цього ми скористалися польським сайтом OLX, інтерфейс якого майже для всіх українців знайомий та зручний. Шукали ми квартири на вторинному ринку у Варшаві та Любліні.

500 тис. злотих (орієнтовно 3,4 млн грн та 120 тис. доларів) для купівлі 2-3 кімнатної квартири з ремонтом вам цілком вистачить. Траплялися нам і оголошення з цінами понад 1 млн. злотих (6,8 млн. грн), але вже розташування, кількість кімнат та якість ремонту там зовсім інша.

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Вартість квартири у Варшаві / Фото: olx.ua

Вартість квартири у Варшаві / Фото: olx.ua

Вартість квартири у Варшаві / Фото: olx.ua

У Любліні, що, зауважимо, зовсім близько до кордону України (орієнтовно 99,4 км до митниці "Ягодин"), квартири очевидно дешевші. 250 тис. злотих (1,7 млн грн або 60 тис. доларів) вам вистачить на придбання навіть двокімнатного житла.

Вартість квартир у Любліні / Фото: olx.ua

Вартість квартир у Любліні / Фото: olx.ua

Тож,можемо зробити висновок: як і у всіх столицях інших країн, у Варшаві ціни на житло доволі високі. Однак, якщо вам не принципово жити саме в цьому місті, для себе ви можете розглянути варіанти віддалені від столиці, приміром, Люблін, Познань, Бидгощ чи Холм.

Де можна заробити в Польщі?

Найбільшим попитом у Польщі сьогодні користуються посади без кваліфікованих навичок або ж з можливістю швидкого отримання кваліфікацій. Наразі ринок праці в сусідній країні повністю переформатувався під претендентів з України.

Тож можна сказати, що шанси знайти хорошу роботу в українців доволі високі.

Зараз найбільшою популярністю користуються сектори IT та охорони здоров'я. Кваліфіковані IT-фахівці можуть розраховувати на досить хороші та конкурентні умови праці та винагороду:

Web-аналітик у Варшаву (1400 євро, 44800 грн);

QA Engineer (2000-2500 євро, 64-80 тис. грн);

Software Developer (4000-6000 євро, 128-192 тис. грн).

Для медичних працівників (лікарі та медсестри), у зв'язку з гострим дефіцитом кадрів у Польщі, значно спростили умови працевлаштування та дозволили роботу протягом 5 років. Документи, які підтвердять їхню кваліфікацію, можна буде надати після завершення війни в Україні:

медичний працівник (до 2000 євро, 64 тис. грн);

медсестра (до 30 тис. грн);

анастезіолог (3200-4500 євро, 102400-144000 грн).

Соціальні мережі переповнені оголошеннями щодо вакантних посад для представників творчих професій: художників, дизайнерів, веб-дизайнерів та графіків, фотографів, пластиків та інших випускників художніх навчальних закладів України.

Досить широко представлені пропозиції для кандидатів із сектора дошкільної підготовки та догляду за дітьми, літніми людьми та тими, хто потребує допомоги. Водії далекобійники, водії транспортних засобів та перевізники можуть розраховувати на велику кількість пропозицій із добрими умовами праці.

Раніше ми розповідали всю правду про життя українців в Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо.

Також ми писали, де найвигідніше обміняти валюту в Польщі.