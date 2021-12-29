За чертой бедности: кто в Украине получает самую маленькую зарплату

Представители рабочих профессий, медики, работники в сфере туризма и административный персонал зарабатывают в Украине меньше всего / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Средняя заработная плата в открытых вакансиях по всем профсферам за год (в сравнении с 2020 годом) увеличилась и составляет 17 126 грн. Однако получать украинцы больше не стали, учитывая официальный показатель инфляции.

Об этом "Сегодня" рассказала руководительница экспертно-аналитического центра портала grc.ua Руслана Березовская.

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Да, в середине года:

31% опрошенных работодателей повысили зарплату всем сотрудникам;

21% зарплату повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план/KPI;

21% компаний повысили зарплату с учетом индексации.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средняя заработная плата в Украине составляет больше 500 долларов. Но большинство украинцев утверждают, что семью за такие средства не прокормишь. Парадокс состоит в том, что не все получают даже такую сумму.

Аутсайдеры по размеру зарплат

Меньше всего в Украине получает, согласно опубликованным вакансиям на портале grc.ua, административный персонал. В конце 2021 года их средняя заработная плата составляет чуть более 10 тысяч гривен, несмотря на годовое увеличение компенсации почти на тысячу гривен.

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Также аутсайдерами по размеру заработных плат являются:

рабочие (11 900 грн);

люди в начале своей карьеры (12 161 грн);

работники в сфере медицины (13 047 грн);

сфера туризма и ресторанного бизнеса (13 198 грн).

/ Фото: скриншот

Самые высокие зарплаты в Украине

Самые высокие зарплаты, как и всегда, у специалистов ИТ-сферы, максимальная зарплата которых, по озвученным цифрам, может составлять выше 5 тысяч долларов. Средняя — 53 980 грн.

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Вторыми по размеру ежемесячной компенсации являются представители топ-менеджмента.

"Хочу отметить, что в предложениях работы высокооплачиваемым специалистам работодатели не спешат озвучивать размер заработной платы. Лишь 30% работодателей пишут зарплату в вакансиях, особенно если эти цифры слишком велики", — говорит Руслана Березовская.

Среднестатистический топ-менеджер получает 43 607 грн.

В пятерку высокооплачиваемых профессий входят также отрасли строительства и недвижимости. За год средняя заработная плата в этой сфере выросла на 6 тысяч гривен. Замыкает пятерку лидеров государственная служба со средней заработной платой 23 138 грн.

/ Фото: скриншот

COVID-19 изменил рынок труда

Украинский рынок труда и бизнес массово приспособились к формату удаленной работы, чего раньше нельзя было сказать обо всех бизнесах.

Ранее такой график был типичен для представителей IT-сферы, а в данный момент формат удаленной работы используют многие украинские предприятия.

"На рынке труда изменились условия, в которых он функционирует. И люди выбирают компании стабильные, которые такие потрясения, как COVID-19, не могут потревожить", — объяснил директор по управлению персоналом "Медиа Группа Украина" Евгений Бондаренко.

Также возрос спрос на "белую" зарплату, ведь "деньги в конверте" можно не получить, когда наступает кризис. Так у многих и произошло в начале пандемии.

Раньше мы писали, как рождественские праздники и выходные на работе бьют по экономике Украины.

А также предостерегали украинцев, почему нельзя ввязываться в опасный бизнес.