Xiaomi начнет производство собственных электромобилей

В 2024 компания начнет производить электромобили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Китайская корпорация Xiaomi в начале 2024 года намерена начать массовое производство электромобилей.

Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь в Twitter.

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Ожидается, что запуск производства авто компанией Xiaomi будет следующим шагом для подразделения Xiaomi по производству электромобилей.

Что произошло с акциями Xiaomi?

На фоне заявлений генерального директора о начале производства электромобилей акции компании выросли на 5,4%, до 2,89 долларов. Это самый высокий рост за день с 12 мая. К слову, пока неизвестно, компания будет производить электромобили самостоятельно или в партнерстве с другой компанией.

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В Украине растет спрос на электромобили

В Украине в сентябре установили новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.

Самыми популярными электрокарами среди украинцев были:

NISSAN Leaf – 28 регистраций.

HYUNDAI Ioniq – 12.

NISSAN Sylphy -11.

JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan – по 10 регистраций.

BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC – по 9 регистраций.

Также мы писали о том, что Кременчугский автомобильный завод АвтоКрАЗ планирует выпускать электромобили. Сейчас профильные специалисты работают над соответствующими проектами.

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Напомним, в Мининфраструктуры предложили запретить ввоз на территорию Украины автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Полный запрет планируют ввести с 2030 года.