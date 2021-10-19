Xiaomi начнет производство собственных электромобилей

В 2024 компания начнет производить электромобили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Китайская корпорация Xiaomi в начале 2024 года намерена начать массовое производство электромобилей.
Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь в Twitter.
Ожидается, что запуск производства авто компанией Xiaomi будет следующим шагом для подразделения Xiaomi по производству электромобилей.
Что произошло с акциями Xiaomi?
На фоне заявлений генерального директора о начале производства электромобилей акции компании выросли на 5,4%, до 2,89 долларов. Это самый высокий рост за день с 12 мая. К слову, пока неизвестно, компания будет производить электромобили самостоятельно или в партнерстве с другой компанией.
В Украине растет спрос на электромобили
В Украине в сентябре установили новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.
Самыми популярными электрокарами среди украинцев были:
- NISSAN Leaf – 28 регистраций.
- HYUNDAI Ioniq – 12.
- NISSAN Sylphy -11.
- JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan – по 10 регистраций.
- BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC – по 9 регистраций.
Также мы писали о том, что Кременчугский автомобильный завод АвтоКрАЗ планирует выпускать электромобили. Сейчас профильные специалисты работают над соответствующими проектами.
Напомним, в Мининфраструктуры предложили запретить ввоз на территорию Украины автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Полный запрет планируют ввести с 2030 года.