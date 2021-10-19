Xiaomi почне виробництво власних електромобілів

В 2024 компанія почне виробляти електромобілі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Китайська корпорація Xiaomi на початку 2024 року має намір почати масове виробництво електромобілів.
Про це заявив генеральний директор компанії Лей Цзюнь в Twitter.
Очікується, що запуск виробництва авто компанією Xiaomi буде наступним кроком для підрозділу Xiaomi з виробництва електромобілів.
Що сталося з акціями Xiaomi?
На тлі заяв генерального директора про початок виробництва електромобілів акції компанії виросли на 5,4%, до 2,89 доларів. Це найвище зростання за день з 12 травня. До речі, поки невідомо, компанія буде виробляти електромобілі самостійно або в партнерстві з іншою компанією.
В Україні зростає попит на електромобілі
В Україні у вересні встановили новий рекорд за кількістю нових електромобілів, які були зареєстровані протягом одного місяця. У серпні українські номери отримали 144 електромобіля, а в порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі виріс в 2,5 рази.
Найпопулярнішими електрокарами серед українців були:
- NISSAN Leaf – 28 реєстрацій.
- HYUNDAI Ioniq – 12.
- NISSAN Sylphy -11.
- JAC iEVS4 і PORSCHE Taycan – по 10 реєстрацій.
- BMW i3 і MERCEDES-BENZ EQC – по 9 реєстрацій.
Також ми писали про те, що Кременчуцький автомобільний завод АвтоКрАЗ планує випускати електромобілі. Зараз профільні фахівці працюють над відповідними проектами.
Нагадаємо, в Мінінфраструктури запропонували заборонити ввезення на територію України автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Повна заборона планують ввести з 2030 року.