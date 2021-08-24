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Продержался на рынке 10 лет: Xiaomi отказывается от бренда Mi

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
24 августа, 13:25
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Уже начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi
Xiaomi отказывается от бренда Mi. Коллаж: "Сегодня"
Xiaomi отказывается от бренда Mi. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Основанная в 2010 году китайская корпорация Xiaomi, занимавшая третье место в мире и Китае по объему производства смартфонов, решила отказаться от бренда Mi.

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Об этом пишет Xda Developers.

"Начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi. Это изменение объединит наше глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов", – заявили в компании.

Совсем недавно Xiaomi выпустила новый флагман Mix 4 и заявила, что в дальнейшем продукты компании будут называться как производитель – Xiaomi.

Бренд Mi уходит

Бренд Mi появился на рынке 10 лет назад вместе с первым смартфоном китайской компании. Как рассказал один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь, Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible".

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Под брендом Mi выпускались:

  • смартфоны;
  • умные часы;
  • ноутбуки;
  • электросамокаты;
  • бытовая техника.

К слову, во втором квартале 2021 года китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp обогнал Apple Inc и впервые стал вторым в мире производителем смартфонов.

Ранее мы сообщали, что Xiaomi Mi 11 Ultra теперь сможет работать 2 недели без подзарядки. Это стало возможно благодаря недавнему обновлению, которое добавило крайне полезную функцию Super Power Saver Mode. Возможно, эту функцию добавят и в будущий флагман Xiaomi.

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