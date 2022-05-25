Выплаты военным в Украине – сколько платят ежемесячно и от чего это зависит

Дополнительные выплаты военным будут рассчитывать индивидуально / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Денежные выплаты, которые получают украинские военные, защищающие страну на передовой, состоят из двух частей – ежемесячное денежное обеспечение (по сути зарплата) и дополнительное денежное вознаграждение, установленное президентом.
О том, по какой логике начисляется это вознаграждение и кто сколько получает, рассказал министр обороны Алексей Резников в своем обращении.
Итак, для тех военнослужащих, которые не вовлечены непосредственно в боевые действия, оно составляет 30 тыс. грн в месяц, то есть примерно 1 тыс. грн. в день.
Для воинов, непосредственно участвующих в боях, вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн. в день.
- ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тыс. грн, в соответствии с должностью и званием;
- около 15 тысяч гривен за дополнительное вознаграждение за несение службы во время военного положения;
- около 50 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях.
Как формируется сумма выплат?
"Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур сил обороны", – рассказал Резников.
Дальше платежи разделяют на две части, поскольку размер ежемесячного денежного довольствия известен и почти одинаковый каждый месяц.
А размер дополнительного вознаграждения финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.
"Также следует понимать, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться", – говорит министр.
Пенсии военным в Украине
У бывших военнослужащих один из лучших видов обеспечения и большое количество надбавок после выхода на заслуженный отдых.
У таких пенсионеров существует три вида пенсий:
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- в случае утраты кормильца.
Подробнее о том, кто и сколько получать в зависимости от вида пенсии, читайте в нашем материале .
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