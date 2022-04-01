Пенсии военным в Украине: сколько и за что получают защитники

Рассказываем, какие виды пенсионного обеспечения для военнослужащих есть в Украине

Сколько будут получать защитники на заслуженном отдыхе / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Бывшие военнослужащие являются категорией пенсионеров, которая имеет один из лучших видов снабжения и большое количество надбавок.

"Сегодня" рассказывают, какие виды пенсий бывают у военнослужащих по закону в Украине.

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Итак, для этой категории пенсионеров существует три вида пенсии:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае утраты кормильца;

Пенсии за выслугу лет

Такой вид обеспечения назначается военнослужащим в двух случаях:

после увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и больше;

если на день увольнения со службы он/она достиг 45-летнего возраста и имеет 25 лет или больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.

Исчисляется эта и другие пенсии в процентах в соответствии с размером оклада, звания, надбавки за выслугу лет, премий и прочего.

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Пенсия за выслугу 20 лет и более составляет 50%, а лицам, уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья – 55% соответствующих сумм денежного довольствия.

Также добавляется 3% за каждый год выслуги более 20 лет.

Если речь идет о лицах, имеющих страховой стаж 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах, их пенсия будет составлять 50% от соответствующего денежного довольствия , а за каждый "лишний" год стажа будет начисляться 1%.

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Максимальный размер такого вида пенсии не должен превышать 70% от соответствующего денежного довольствия, но есть исключение – лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесенные к категориям 1 и 2.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если эта сумма не дотягивает до минимальной пенсии военного, будет назначен дополнительные надбавки.

Пенсия по инвалидности

Она назначается лицам с инвалидностью в результате войны в следующих пропорциях:

инвалиды I группы – 100 процентов;

II группы – 80 процентов;

III группы – 60 процентов соответствующих сумм денежного довольствия (заработка);

Пенсия при потере кормильца

Этот вид пенсионного обеспечения назначается нетрудоспособным членам семей погибших пропавших без вести военнослужащих, если это произошло в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения.

Она рассчитывается по заработку погибшего и составляет не менее 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Если военнослужащий умер не из-за выполнения служебного задания – 30%.

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