Выплаты по безработице и за разрушенное жилье, отмена "нулевой растаможки" – главное о деньгах за неделю

Что важного произошло в Украине за прошедшую неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Депутаты Верховной Рады все-таки решились вернуть пошлины на растаможку автомобилей, а украинцы смогут подавать заявления о разрушенном в ходе боевых действий имуществе. Тем временем граждане Украины, которые остаются за границей более 30 дней, потеряют пособие по безработице.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать главные экономические новости за уходящую неделю, которые вы могли пропустить.

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Отмена "нулевой растаможки"

В Украине приняли закон, который предусматривает возврат пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года.

Главной особенностью отмены налогообложения стало "нулевое растаможивание" транспортных средств из-за границы. Такую возможность отменили почти для всех.

Пока действовал закон, в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, а бюджет недосчитался 13 млрд грн.

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Украинцы останутся без выплат по безработице

Украинцы, которые более 30 дней находятся за границей, не будут получать выплаты по безработице.

Об этом заявила первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время национального телемарафона.

Она отметила, что это обычная европейская практика и в ЕС правила еще жестче. В некоторых странах выплаты от Государственного центра занятости прекращаются сразу после пересечения границы.

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Выплаты за разрушенное жилье

Для украинцев уже в июле заработает реестр разрушений, через который физлица смогут подавать заявления о поврежденном во время войны имуществе.

По словам министра инфраструктуры Анатолий Комирного, реестр позволит нашим гражданам отстаивать свои права в международных судебных инстанциях.

"Сейчас мы разрабатываем реестр разрушений, в середине июля запустим полный функционал – не только подача физлицами заявок о вреде, но и возможность добавления результатов обследования органами местного самоуправления", – отметил чиновник.

McDonald's вернется в Украину

МИД продолжает переговоры с представителями популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине. Диалог продолжается на разных уровнях – в украинском и американском офисах, даже в разговорах с представителями правительства США.

Тем временем журналисты Forbes пообщались с директором украинского филиала McDonald's Юлией Бадритдиновой и узнали, когда фанаты фастфуда снова смогут купить популярную продукцию.

Так, точных сроков открытия заведений CEO компании не называет. Однако руководитель одного из столичных ресторанов заявил, что это может произойти уже в августе, если все вопросы безопасности согласуют.

Украинцам разрешат работать в Израиле

С 1 июля украинцы, приехавшие в Израиль до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, смогут получить работу. Решение израильских властей касается украинцев, у которых закончился срок действия туристических виз.

Тем временем украинцам, прибывшим в Израиль после начала большой войны между Россией и Украиной, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

Ранее мы рассказывали, каким будет отопительный сезон 2022/2023 в Украине. Также мы писали, кто не платит за коммуналку во время войны.