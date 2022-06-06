Выплаты переселенцам в Украине – кому придут деньги в июне

Выплаты получат переселенцы из 8 областей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В июне выплаты получат переселенцы из общин, вошедших в обновленный перечень Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В список попали 8 областей, находящихся в районах проведения военных действий или находящиеся во временной оккупации, окружении:
- Днепропетровская (7 общин);
- Донецкая (66 общин);
- Запорожская (64 общины);
- Луганская (37 общин);
- Николаевская (23 общины);
- Харьковская (51 община);
- Херсонская (49 общин);
- Сумская (13 общин).
В этот список регионы попадают по согласованию с Министерство обороны.
Переселенцы из этих областей имеют право на ежемесячные выплаты 2000 грн (3000 грн для детей и лиц с инвалидностью).
Выплаты украинцам в Канаде
Прибывшие в Канаду переселенцы смогут получить финансовую помощь от этого государства в размере 3 тыс. канадских долларов (ориентировочно 2,4 тыс. долл. США), детям до 17 лет – 1,5 тыс. канадских долларов (1,2 тыс. долл. США).
Деньги выплачиваются одноразово, на них могут претендовать граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или обучение, временным видом на жительство, а также участвующие в программе экстренной иммиграции (CUAET).
О том, как подать заявку на получение этой помощи, читайте в нашем материале.
"Сегодня" ранее писали, что в Украине увеличили выплаты на детей, и рассказывали, почему некоторые переселенцы перестали получать пособие для ВПЛ.