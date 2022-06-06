Виплати переселенцям в Україні – кому прийдуть гроші у червні

Виплати отримають переселенці з 8 областей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У червні виплати отримають переселенці з громад, які увійшли до оновленого переліку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У список потрапили 8 областей, які перебувають у районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні:

Дніпропетровська (7 громад);

Донецька (66 громад);

Запорізька (64 громади);

Луганська (37 громад);

Миколаївська (23 громади);

Харківська (51 громада);

Херсонська (49 громад);

Сумська (13 громад).

До цього переліку регіони потрапляють за погодженням з Міністерством оборони.

Переселенці з цих областей мають право на щомісячні виплати 2000 грн (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю).

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Виплати українцям в Канаді

Переселенці, що прибули у Канаду, зможуть отримати фінансову допомогу від цієї держави у розмірі 3 тис. канадських доларів (орієнтовно 2,4 тис. дол. США), дітям до 17 років – 1,5 тис. канадських доларів (1,2 тис. дол. США).

Гроші виплачуються одноразово, на них можуть претендувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозволом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Про те, як подати заявку на отримання цієї допомоги, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, що в Україні збільшили виплати на дітей, і розповідали, чому деякі переселенці перестали отримувати допомогу для ВПО.