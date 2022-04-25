Выход есть: где украинцам найти деньги, если своих не осталось

Кратко о разных путях получения финансовой поддержки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях войны многие люди потеряли работу и вынуждены были покинуть свои дома, поэтому финансовая подушка безопасности рано или поздно закончится.

Редакция "Сегодня" предлагает подборку вариантов, где можно получить немного денег, если свои закончились.

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Оформить кредит

Банковская система Украины продолжает работать, несмотря на войну. Украинцам разблокировали кредитные и универсальные карты и разрешили пользоваться кредитными средствами. В апреле НБУ отчитался о снижении спроса на кредиты из-за уменьшения расходов на товары длительного потребления и сбережений, однако оформить их возможно.

Помощь безработным

Если человек потерял работу и не может доказать банку свою платежеспособность, есть другой вариант – обратиться в службу занятости. 21 апреля Верховная Рада приняла закон №7275, который предусматривает изменения во время действия военного положения и полгода после его прекращения. Он предполагает:

предоставление статуса зарегистрированного безработного по упрощенной процедуре переселенцам без документов;

предоставление статуса переселенцам, которые не разорвали трудовые отношения с работодателем;

пособия по безработице будут предоставляться в размере 1,5 минимальной зарплаты и т.д.

Помощь переселенцам

Украинцы, переехавшие из зон активных боевых действий, могут оформить статус внутренне перемещенного лица и получать 2000 грн ежемесячного пособия. Для детей и лиц с инвалидностью предусмотрено по 3000 грн выплат.

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Финансовая поддержка предусмотрена и для многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними, где хотя бы одному ребенку нет 2 лет, а также для семей с двумя и более детьми, из которых один ребенок имеет инвалидность. До пяти членов таких семей могут получить 2220 грн выплат в месяц.

Программа "єПідтримка"

В Украине действует также программа "єПідтримка", которая предусматривает 6500 грн от государства для ФЛП всех групп, если они уплатили ЕСВ за последний квартал 2021 года. На материальную помощь могут рассчитывать наемные работники, кроме бюджетников, за которых уплачен ЕСВ за четвертый квартал прошлого года и ФЛП, не находящиеся в состоянии прекращения деятельности.

Компенсация за жилье

Украинцы, потерявшие жилье или если его повредили российские оккупанты, смогут получить возмещение. Государство планирует выдавать новое жилье или компенсировать потери денежными средствами.

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Помощь беженцам от ЕС

Если граждане Украины убежали от войны за границу, они могут оформить статус беженца и получить финансовую поддержку от стран ЕС.

Например, в Германии украинцам при разных обстоятельствах выплачивают от 105 до 367 евро в месяц (3400 – 11 934 грн). А в Польше украинцам выплачивается ежемесячная материальная помощь от ООН в размере 700 злотых (4900 грн).

Международные стипендии и гранты

Иностранные учреждения активно предлагают украинским ученым стипендии и гранты. В частности, в Польской академии наук предлагается 5000 злотых/мес. (35 тыс. грн) на проживание и покрывают проезд из Украины (до 1500 злотых или 10,5 тыс. грн).

Университет Гёте во Франкфурте-на-Майне (Германия) предлагает пять стипендий для украинских историков. Они будут действовать не менее четырех месяцев, сумма поддержки составляет 3000 евро/мес. (97,5 тыс. грн.).

Есть также немало возможностей для украинских студентов, которых могут забрать на обучение за границу по стипендии по разным направлениям. Например, такие программы действуют в Польше, Словакии и Португалии (Erasmus+).

Ранее "Сегодня" писали, что государство отменит предоставление выплат некоторым группам переселенцев с мая. Узнайте также об основных проблемы с кредитами в Украине во время войны и как их решить.