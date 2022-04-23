В Украине отменят выплаты вынужденным переселенцам: когда и почему

Украинцы, которые вернулись домой после вынужденного отъезда из родной страны в связи с нападением РФ, перестанут выплачивать денежную помощь.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
По ее словам выплаты прекратятся с мая.
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"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот таким людям выплаты будут прекращаться с мая", — рассказала чиновница..
Впрочем, как отметила Марина Лазебная, денежную помощь продолжат получать те украинцы, на землях которых продолжаются активные боевые действия, из-за которых люди не могут вернуться домой, и те, у кого повреждено имущество.
Например, условно киевляне, у которых не разрушен дом, находятся во Львове, то им выплаты с мая остановят, даже если они и дальше будут стремиться оставаться там.
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Финансовая помощь будет направлена на предоставление услуг людям, которые вынужденно уехали из своей страны. В частности, для помощи украинцам эти средства будут вкладываться в:
- жилье;
- школы;
- больницы;
- детские сады.
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