Вихід є: де українцям знайти гроші, якщо своїх не залишилося

Коротко про різні шляхи отримання фінансової підтримки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах війни багато людей втратили роботу та змушені були покинути свої домівки, відтак фінансова подушка безпеки рано чи пізно закінчиться.

Редакція "Сьогодні" пропонує добірку варіантів, де можна отримати трохи грошей, якщо свої закінчилися.

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Оформити кредит

Банківська система України продовжує працювати, попри війну. Українцям розблокували кредитні та універсальні картки й дозволили користуватися кредитними коштами. У квітні НБУ відзвітував про зниження попиту на кредити через зменшення витрат на товари тривалого вжитку і заощаджень, однак оформити їх досі можливо.

Допомога безробітним

Якщо людина втратила роботу й не може довести банкові свою платоспроможність, є інший варіант – звернутися до служби зайнятості. 21 квітня Верховна Рада ухвалила закон №7275, який передбачає зміни на час дії воєнного стану та пів року після його припинення. Він передбачає:

надання статусу зареєстрованого безробітного за спрощеною процедурою переселенцям без документів;

надання статусу переселенцям, які не розірвали трудові відносили з роботодавцем;

допомогу по безробіттю надаватимуть в розмірі 1,5 мінімальної зарплати та ін.

Допомога переселенцям

Українці, які переїхали із зон активних бойових дій, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи і отримувати 2000 грн щомісячної допомоги. Для дітей та осіб з інвалідністю передбачено по 3000 грн виплат.

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Фінансова підтримка передбачена й для багатодітних сімей з трьома і більше неповнолітніми, де хоча б одній дитині немає 2 років, а також для сімей з двома і більше дітьми, з яких одна має інвалідність. До п’яти членів таких сімей можуть отримати 2220 грн виплат на місяць.

Програма "єПідтримка"

В Україні діє також програма "єПідтримка", яка передбачає 6500 грн від держави для ФОП усіх груп, якщо вони сплатили ЄСВ за останній квартал 2021 року. На матеріальну допомогу можуть розраховувати наймані працівники, крім бюджетників, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал минулого року, і ФОП, які не перебувають в стані припинення діяльності.

Компенсація за житло

Українці, які втратили житло чи яке пошкодили російські окупанти, зможуть отримати відшкодування. Держава планує видавати нове житло або компенсувати втрати грошима.

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Допомога біженцям від ЄС

Якщо громадяни України втекли від війни за кордон, вони можуть оформити статус біженця та отримати фінансову підтримку від країн ЄС.

Наприклад, у Німеччині українцям за різних обставин виплачують від 105 до 367 євро на місяць (3400 – 11 934 грн). А в Польщі українцям виплачують щомісячну матеріальну допомогу від ООН в розмірі 700 злотих (4900 грн).

Міжнародні стипендії та гранти

Іноземні інституції активно пропонують українським науковцям стипендії та гранти. Зокрема, у Польській академії наук пропонують 5000 злотих/міс. (35 тис. грн) на проживання та покривають проїзд з України (до 1500 злотих, або 10,5 тис. грн).

Університет Ґете у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) пропонує п’ять стипендій для українських істориків та історикинь. Діятимуть вони щонайменше чотири місяці, сума підтримки становить 3000 євро/міс. (97,5 тис. грн).

Є також чимало можливостей для українських студентів, яких можуть забрати на навчання за кордон по стипендії за різними напрямками. До прикладу, такі програми діють в Польщі, Словаччині та Португалії (Erasmus+).

Раніше "Сьогодні" писали, що держава скасує надання виплат деяким групам переселенців із травня. Дізнайтеся також про основні проблеми з кредитами в Україні під час війни і як їх розв’язати.