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В Україні скасують виплати вимушеним переселенцям: коли та чому

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 квітня, 17:58
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Розповідаємо, кого з вимушених переселенців залишать без фінансової допомоги та чому
Вимушеним переселенцям скоротять матеріальну допомогу вже з травня
Вимушеним переселенцям скоротять матеріальну допомогу вже з травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям, які повернулися додому після вимушеного від'їзду з рідної країни через напад РФ, перестануть виплачувати грошову допомогу.

Про це у ефірі національного телемарафону розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

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За її словами, виплати припиняться з травня.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось таким людям виплати припинятимуться з травня", – розповіла чиновниця.

Втім, як зазначила Марина Лазебна, грошову допомогу продовжать отримувати ті українці, на землях яких тривають активні бойові дії, через які люди не можуть повернутись додому, і ті, у кого пошкоджено майно.

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Наприклад, умовно кияни, у яких не зруйнований будинок, перебувають у Львові, то їм виплати з травня зупинять, навіть якщо вони й надалі прагнутимуть залишатися там.

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Фінансова допомога буде спрямована на надання послуг людям, які вимушено поїхали зі своєї країни. Зокрема, для допомоги українцям ці кошти вкладатимуться у:

  • житло;
  • школи;
  • лікарні;
  • дитячі садки.

Раніше ми вже розповідали, яку суму грошей українським переселенцям виплачуватимуть у Японії, і писали, як подати заявку на допомогу по безробіттю та на які суми можна розраховувати.

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