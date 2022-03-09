Выгодная инвестиция? Стоит ли покупать доллар на черном рынке

Стоит ли рисковать ради покупки валюты - эксперт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине ввели некоторые ограничения на операции с валютой, в частности запрет на ее приобретение. Однако граждан все равно интересует, нужно ли рисковать и покупать доллары на черном рынке.

"Сегодня" спросили у экспертов, что делать с гривней и долларом сейчас.

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"Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным, и заработать на обратной конвертации – не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Также эксперт отмечает, что сначала нужно потратить гривневые накопления и только потом браться за валютные резервы.

Что делать с гривней за границей

Если вы решили эвакуироваться, но храните все деньги в гривне, лучше не вывозите ее за границу наличными.

Такой совет дал Национальный банк украинцам. Также в учреждении отмечают, что лучшим решением будет положить средства на карточный счет в Украине.

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Проблема наличности в том, что такую гривню сложно обменять за границей, и иногда украинцы вынуждены сдавать ее за бесценок.

"Сегодня" также писали, какие ограничения наличности ввел НБУ и как изменились правила выдачи кредитов.