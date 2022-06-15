Все замерли в ожидании: сколько стоит доллар в кассах банков

Сколько стоит гривна в кассах украинских банков / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Хотя официальный курс доллара в Украине зафиксирован с начала войны с Россией, банки все же могут не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты.

Согласно данным на сайте Минфин, средний курс доллара в кассах банков в среду, 15 июня, держится на уровне 35-36,7 грн/долл. – это практически так же, как было и сутки ранее.

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Какой курс предлагают непосредственно банки:

ПриватБанк предлагает курс доллара на уровне 35-35,9 грн;

Ощадбанк – 34,7-35,8 грн;

Укрэксимбанк – 33,5-35,3 грн;

Райффайзен – 35,6-36,4 грн;

ПУМБ – 35-35,8 грн.

Как сейчас хранить валюту?

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, принцип хранения сбережений кардинально менять не нужно.

То есть трехмесячный запас семьи хранить в гривнях, а все излишки сверх этой суммы переводить в доллары.

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От импульсивных шагов стоит отказаться и не выводить все свои накопления и переводить их в доллары, несмотря на то, что курс может вырасти.

Ранее эксперт также рассказал, что уже осенью скачек рыночного курса доллара до 40 грн/долл. вполне может быть. Кущ отметил, что на нынешний курс в ближайшие полгода повлияет еще и 15%-ная девальвация.

А вот ниже 30 грн/долл. курс уже вряд ли вернется, даже после войны. Но это не так плохо, ведь сильная ревальвация гривни могла бы навредить экспортерам и экономике.

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Ранее мы рассказывали, какие курсовые перспективы ожидают гривню в ближайшее время. Также мы писали, цены на какие продукты питания взлетят до небес.