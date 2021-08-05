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Впервые в мире. ОАЭ начнут производить питьевую воду из воздуха

5 августа, 17:52

Ксения Капустинская

Технология водоснабжения на основе гиперосушителей предусматривает использование исключительно зеленой энергии

В ОАЭ появятся зеленые гиперосушители / Фото: AFP, The Daily Mail

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запланировали запуск первого в мире проекта по производству питьевой воды из разреженного воздуха. Пилотный проект стартует уже в августе 2021 года в Масдар-Сити в Абу-Даби. Извлекать воду из атмосферы будут с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Инновацию будет внедрять Университет науки и технологий Масдара и Халифы вместе с американской AQUOVUM – компанией, которая занимается водными технологиями, пишет WAM.

Если все удастся, обеспечивать водоснабжение будут "гиперосушители", пишет Daily Mail. Около 20 таких осушителей смогут производить 6,7 литра пресной воды каждый день при влажности 60% и температуре воздуха +26 градусов.

Как это работает

Как работает гиперосушитель / Фото: The Daily Mail

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По мнению экспертов, такая технология поможет уменьшить зависимость ОАЭ от опреснения морской воды и дорогостоящего импорта бутилированной воды.

Ранее сообщалось, что мировые инвестиции в энергию солнца и ветра вышли на рекорд. При этом темпов развития зеленой энергетики все еще недостаточно для уменьшения выбросов углекислого газа.

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