Возможны распродажи криптовалюты. Эксперты спрогнозировали цену биткоина до конца лета

Покупки криптовалюты крупными инвесторами удержат курс биткоина от серьезной просадки / Фото: коллаж "Сегодня"

Эксперты считают, что к концу августа цена биткоина может подняться до 45-50 тысяч долларов, поскольку причин для серьезного снижения курса криптовалюты в настоящий момент нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Что происходит с биткоином?

"Я полагаю, что к концу августа у биткоина есть два пути – или остаться на текущем уровне в районе 35-40 тыс. долларов, либо преодолеть 40 тыс. долларов и достигнуть 45 тыс. долларов. Я не вижу причин, чтобы биткоин вновь пошел вниз к 30 тыс. долларов и ниже. Как показала последняя неделя, участники рынка уже устали от стагнации, и негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком", – говорит СЕО и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис.

На данном этапе неизвестно по какому сценарию будут развиваться события. Это, в первую очередь, будет зависить от релокации китайских майнинговых предприятий и риторики американских властей по крипторегулированию.

"Так как многие майнинговые фермы релоцируются именно в США, а также потому что основная трейдинговая активность и инвестиции тоже идут от американских инвесторов, решения американских властей будут иметь серьезное влияние на ситуацию на крипторынке", – добавил эксперт.

Эксперты не исключают распродажу ресурсов

Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников также обращает внимание на отмечает позитивные настроения на крипторынке. Он считает маловероятным серьезное снижение курса биткоина в ближайшее время.

"Но все очень зависит от информационного поля. Самым тревожным фактором, который способен подорвать нынешний позитивный тренд, я считаю возможное ужесточение крипторегулирования в США, на которое во многом ориентируются и в ЕС, и в Канаде, и в остальном мире, так как руки американских регуляторов дотягиваются до всех криптопроектов, даже тех, которые, казалось бы, к США не имеют особо никакого отношения", – говорит он.

По мнению Сошникова, ужесточение крипторегулирования может привести к распродаже, но это не обрушил валюту до нуля. В этот момент, скорее всего, крупные инвесторы воспользуются ситуацией и увеличат свои активы.

"Это в свою очередь удержит курс биткоина от серьезной просадки. К концу августа я ожидаю рывок биткоина и закрепление выше 40000 долларов. Возможно, локальные рывки к 50000 долларов, но вряд ли биткоину удастся закрепиться в районе этой отметки. Скорее всего, это будут краткосрочные всплески курса. Новый "бычий" цикл возможен осенью после восстановления рынка от китайского запрета", - заключил Сошников.

Отметим, что в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. А недавний рост криптовалюты стал следствием одобрительных комментариев Илона Маска о биткоине и слухов о том, что Amazon может признать криптовалюту платежным средством.

Как сообщалось ранее:

летом-2021 главная криптовалюта (биткоин) уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

накануне цена биткоина снижалась до отметки 37,3 тыс. долларов после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":