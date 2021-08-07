Можливі розпродажі криптовалюти. Експерти спрогнозували ціну біткоїна до кінця літа

На думку експертів біткоїн може вирости до 45-50 тисяч доларів

Покупки криптовалюти великими інвесторами утримають курс біткоїни від серйозної просадки / Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти вважають, що до кінця серпня ціна біткоїна може піднятися до 45-50 тисяч доларів, оскільки причин для серйозного зниження курсу криптовалюти зараз немає.

Про це повідомляє "РІА Новини".

Що відбувається з біткоїном?

"Я вважаю, що до кінця серпня у біткоїна є два шляхи – або залишитися на поточному рівні в районі 35-40 тис. доларів, або подолати 40 тис. доларів і досягти 45 тис. доларів. Я не бачу причин, щоб біткоїн знову пішов вниз до 30 тис. доларів і нижче. Як показав останній тиждень, учасники ринку вже втомилися від стагнації, і негативні новини з Китаю про заборону майнінгу вже відіграні ринком", – говорить СЕО і засновник компанії EMCD Міхаель Джерліс.

На даному етапі невідомо за яким сценарієм розвиватимуться події. Це, в насамперед, буде залежати від релокації китайських майнінгових підприємств і риторики американської влади по крипторегулюванню.

"Так як багато майнінгових ферм релоціюються саме в США, а також тому що основна трейдінгова активність та інвестиції теж йдуть від американських інвесторів, рішення американської влади матиме серйозний вплив на ситуацію на крипторинку", – додав експерт.

Експерти не виключають розпродаж ресурсів

Директор криптовалютного сервісу Alfacash Микита Сошників також звертає увагу на позитивні настрої на ринку. Він вважає малоймовірним серйозне зниження курсу біткоїна найближчим часом.

"Але все дуже залежить від інформаційного поля. Найтривожнішим фактором, який здатний підірвати нинішній позитивний тренд, я вважаю можливе посилення крипторегулювання в США, на яке багато в чому орієнтуються і в ЄС, і в Канаді, і в решті світу, так як руки американських регуляторів дотягуються до всіх криптопроектів, навіть тих, які, здавалося б, до США не мають особливо ніякого відношення", – говорить він.

На думку Сошникова, посилення крипторегулювання може привести до розпродажу, але це не обрушить валюту до нуля. У цей момент, швидше за все, великі інвестори скористаються ситуацією і збільшать свої активи.

"Це в свою чергу утримає курс біткоїну від серйозної просадки. До кінця серпня я очікую ривок біткоїна і закріплення вище 40 тис. доларів. Можливо, локальні ривки до 50 тис. доларів, але навряд чи біткоїну вдасться закріпитися в районі цієї позначки. Швидше за все, це будуть короткострокові сплески курсу. Новий "бичачий" цикл можливий восени після відновлення ринку від китайського заборони", – уклав Сошників.

Відзначимо, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. А недавнє зростання криптовалюта стало наслідком схвальних коментарів Ілона Маска про біткоїни і чуток про те, що Amazon може визнати криптовалюту платіжним засобом.

Як повідомлялося раніше:

влітку-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80%.

напередодні ціна біткоїну знижувалася до позначки 37,3 тис. доларів після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сегодня" "Слідами біткоїну":