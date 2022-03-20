Война продолжается: что будет с пенсиями украинцев в апреле 2022 года

Чего ждать пенсионерам в апреле / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, все украинские пенсионеры в марте получили свои пенсии вовремя и со всеми обещанными доплатами, но не за горами уже второй весенний месяц и всем интересно, что будет с выплатами в этот раз.

"Сегодня" рассказывают, что будет с пенсиями в апреле 2022 года

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Итак, плановой индексации в этом месяце ожидать не стоит, однако 1 апреля ежегодно происходит перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Он касается пенсионеров, которые после назначения (пересчета) пенсий продолжили работу и уже отработали не менее 24 месяцев страхового стажа.

Такой перерасчет производится автоматически и базируется на учете стажа или стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии.

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Как получить пенсию во время войны

В некоторых регионах пенсионеры и другие получатели социальных выплат имели сложности с получением денег из-за активных боевых действий.

Поэтому для жителей этих областей был запущен специальный механизм с Министерством социальной политики. Он касается такой местности:

Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

Луганская область: все города;

Херсонская область (Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешкивского района, города Новая Каховка и Голая Пристань);

Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;

Харьковская область: Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харькова;

Черниговская область: часть Новгород-Северского и Деснянский район в городе Чернигов.

Киевская область: Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.

Как работает механизм?

Его суть состоит в том, что все переводы будут осуществляться через Ощадбанк , который и будет посылать средства людям.

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Если вы получали пенсию на свою карту через Ощадбанк – ничего не изменится, если вы получали выплаты через "Укрпочту", АО "Ощадбанк" осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Чтобы получить выплаты по почте, люди из указанных регионов должны обратиться с паспортом и справкой из РНОКПП в любое отделение Ощадбанка в течение 60 дней.

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