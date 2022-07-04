Водителям стоит приготовиться: что случится с бензиновым кризисом в августе

Что будет с бензиновым кризисом через месяц / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Разные эксперты прогнозируют, что в скором времени цены на топливо будут снижаться, поскольку пути поставки ресурса из Европы уже налажены и дефицит уменьшается. Однако расслабляться нельзя, потому что большой спрос на топливо еще впереди.

Об этом предупредил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и объяснил 24 каналу, почему так случится.

Реклама

Существует риск усиления дефицита

По словам Куюна, сейчас ситуация улучшилась, потому что еще в мае государство отменило регулирование цен на топливо, а также объемы ресурса в стране увеличились. По состоянию на начало июля количество импортеров больше в 2,5 раза, чем было до начала полномасштабной войны с РФ.

Но даже такое улучшение не означает, что кризис больше не усугубляется. Как объяснил эксперт, с августа по октябрь в Украине продолжается жатва. И когда она начнется, нагрузка на транспортную инфраструктуру увеличится.

"У нас впереди август, сентябрь, а это пиковые месяцы нагрузки на топливо. Потому что это всегда жатва, активизация бизнеса, там нужно будет еще больше топлива и привозить его будет все сложнее", – отметил Куюн.

Реклама

К тому же в стране идет война, и непредсказуемые факторы могут также сильно влиять на бензиновый кризис. Эксперт подчеркнул, что российский враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру. В частности, недавно последовали новые удары по нефтеперерабатывающим заводам. И предсказать будут ли они снова, невозможно.

Есть еще один фактор, от которого зависит многое, а в частности то, что дефицит топлива возникнет и в Европе. Сейчас страны пытаются отказаться от российской нефти, поэтому им самим нужны будут новые источники топлива.

"Для Европы большой проблемой будет отказ от российских энергоресурсов. Поэтому нам будет все труднее находить топливо", – заметил Куюн.

Реклама

Лимитов на АЗС больше не будет?

Ранее "Сегодня" писали, что, по словам Андрея Геруса, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, скоро ограничения на покупку топлива исчезнут.

"В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – заявил Герус.

Он добавил, что российский агрессор пытался создать глубокий кризис топлива в Украине, однако у РФ не получилось это реализовать, и уже не получится. У Украины уже есть план поставок из-за границы, и логистика с разными странами налаживается.

Раньше мы подробно расписали, какие лимиты действуют на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нефть" и OKK, а также какие цены выставили украинские заправки 4 июля и с чем это связано.