"Vodafone" запустил новую услугу для абонентов: кому она будет полезна

Украинцы смогут узнавать о ситуации с горючем благодаря SMS / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине продолжается дефицит топлива: водители вынуждены простаивать в длинных очередях на АЗС, а некоторые и вовсе отказались от поездок на частном транспорте. Поэтому мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил бесплатный сервис поиска горючего рядом с домом под названием "Де пальне".

Об этом сообщает пресс-служба "Vodafone".

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Водителям, которым хочется узнать, где можно заправиться, нужно отправить SMS на короткий номер 225.

В зависимости от вида топлива, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру:

1 – газ;

2 – бензин;

3 – дизель.

Сервис сообщит о ближайшей заправке с нужным видом горючего, после чего на смартфон придет SMS с таким текстом: "Выбранный Вами вид горючего найден" и адрес АЗС.

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За раз можно заказать информацию только об одном виде горючего, но если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию о последнем запросе.

Бесплатный роуминг в ЕС

Мобильный оператор Киевстар разрешил своим абонентам и дальше пользоваться услугой бесплатного роуминга для звонков в некоторые страны Европейского Союза.

Это значит, что украинцы в ЕС смогут пользоваться услугами в роуминге по своим "домашним" тарифам без платы за роуминг.

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Ранее мы рассказывали, какие еще бесплатные услуги на время войны предоставляют украинцам мобильные операторы. Также мы писали о новых тарифах мобильной связи Киевстар.