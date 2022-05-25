Вместо судей роботы, и никакой налички: Федоров рассказал, какой будет Украина через 8 лет

Что изменится в Украине к 2030 году по версии Минцифры / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В Давосе 24 мая в рамках Международного экономического форума прошел первый International Diia Summit Brave Ukraine. На нем министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что должно появиться в Украине до 2030 года после того, как мы выиграем войну против РФ.

"Сегодня" рассказывает, что такое Diia Summit, и каким в Минцифре видят послевоенное правительство.

Реклама

Война ускорила цифровизацию Украины

На Давосском форуме в этом году Министерство цифровой трансформации не только представило направления цифрового развития Украины. Также во время саммита Федоров рассказал о том, какую роль играют инновации во время войны, и что Минцифре удалось сделать для информационного фронта.

"На саммите мы впервые собрали 12 министров цифровой трансформации ЕС, которые объединились для помощи Украине. Они уже много помогали нам во время войны. Вместе с ними мы ведем цифровой фронт борьбы", – отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что уже сегодня нужно формировать видение того, какой будет Украина и ее власть после войны с РФ. Как отмечают в Минцифре, правительство должно стать гибким и мобильным, как IТ-компания. И так все изменения можно будет реализовать быстро.

Реклама

А собственно изменения, которые должны произойти через 8 лет в Украине, таковы.

Какой Минцифра видит Украину к 2030 году

Федоров заявил, что Украина победит в войне и уже к 2030 году произойдут следующие изменения:

высокотехнологичный сектор в нашем государстве составит 70% ВВП;

в административных судах будет работать искусственный интеллект;

полный paperless (замена бумажных документов на электронные);

полный cashless (лишь безналичные финансовые операции);

в Украине будут самые выгодные налоги в мире;

пройдет масштабная приватизация;

разные страны и компании будут отвечать за конкретные регионы;

украинская армия станет наиболее безопасной в мире;

в Украине будут внедрены самые современные системы территориальной защиты.

В общем, по словам Федорова, Украина должна стать Израилем Европы. Это должно мотивировать разные команды для новых идей, чтобы воплотить эти пункты.

Реклама

Украина присоединится к роуминговому пространству и единой зоне платежей ЕС

"Сегодня" уже рассказывали, что Украина планирует присоединиться к роуминговому пространству ЕС. И те украинцы, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны с РФ, смогут совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительной платы за это.

Кроме того, это позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним, украинским тарифам.

Кроме роумингового пространства Украина уже летом планирует присоединиться к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Украинцы после присоединения к единой зоне, смогут без комиссий делать переводы в евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что сейчас в Украине внедряются европейские правила во всех секторах экономики и сферах общественных отношений, ведь основная геополитическая цель – вступление Украины в ЕС.

Мы также писали, как на Украину повлияет затяжная война, и какие страны помогают Украине спасать от голода мир.