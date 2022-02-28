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Минцифры запустило чат-бот для помощи переселенцам – как найти временное жилье

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 16:59
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Рассказываем, как пострадавшие украинцы могут получить необходимую помощь онлайн
Все переселенцы могут воспользоваться удобным чат-ботом
Все переселенцы могут воспользоваться удобным чат-ботом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которым пришлось оставить свои дома из-за нападения РФ, смогут найти себе временное жилье или получить необходимые вещи в ЦНАПах через чат-бот.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, запустившее эту услугу вместе с Corezoid.

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Отмечается, что ЦНАП в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, а также военнослужащим и территориальной обороне.

Как работает бот?

Бот называется @turbotnyk_bot и он доступен и в Telegram и Viber.

Для того чтобы запустить его в Telegram нужно перейти по ссылке @turbotnyk_bot, а у Viber – скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk.

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Как работает чат-бот?

Выберите нужную область и населенный пункт и укажите, какая помощь вам нужна.

Позвоните координатору, который доступен круглосуточно и договоритесь о получении этой помощи.

Можно получить временный дом и вещи первой необходимости:

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  • спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца;
  • воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и растительное масло;
  • лекарства и амуницию;
  • туалетная бумага и другие средства гигиены;
  • одежда и обувь;
  • детские игрушки и питание.

"АТБ" вводит ограничения

Сеть магазинов "АТБ" вводит ограничение на продажу некоторых видов товаров в связи с ситуацией в Украине.

С 28 февраля максимум по 2 единицы в одни руки будут отпускать:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

"Сегодня" также писали, как будут работать крупнейшие супермаркеты Украины и рассказывали, какая ситуация с горючим на заправках.

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