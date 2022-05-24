Голод отменяется: Украина придумала, как продавать зерно

Рассказываем, какие страны помогают Украине спасать от голода мир

Украина придумала, как вывозить зерно без портов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Литву прибыл первый тестовый поезд с украинским зерном, который следовал в в обход Беларуси через Польшу.

Об этом сообщила представительница литовской компании LTG Cargo, которая занималась организацией этого трансфера, Лаура Габрилавичюте, передает Delfi.

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Также участие в этом процессе принимала польская компания Lotos Kolej.

Поезд со спасательным зерном прибыл в город Шештокус и оттуда отправится в порт Клайпеда.

По словам Габрилавичюте, на этой неделе в Литву из Украины должны приехать еще два поезда с зерном и другой продукцией.

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"На этой неделе мы планируем отправить два поезда с сельхозпродукцией (масло, кукуруза, зерно). Мы сможем точно сказать, какой именно поезд прибудет, когда будем знать, что они загружены и отправляются в путь", – отметила она.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Балтии могут стать альтернативным транзитным маршрутом украинского зерна.

Это поможет преодолеть мировой продовольственный кризис, который Россия пытается создать нарочно.

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"Россия использует блокаду экспорта зерна из Украины как оружие и инструмент давления на весь мир", – заявил Науседа.

Что происходит с экспортом?

В Украине, по данным Еврокомиссии, застряли около 20 млн тонн зерна, которые мы не можем экспортировать из-за блокировки морских портом.

До 24 числа морским путем осуществлялось 85-90% поставок зерновых, руды и других крупногабаритных грузов.

Это приводит не только к экономическим проблемам в Украине, но и к глобальным проблемам с продовольственной безопасностью и масштабному голоду в некоторых регионах.

Воровство украинского зерна

Помимо создания препятствий для экспорта оккупанты еще и воруют украинское зерно в захваченных городах и пытаются продать его за границу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир не сотрудничать с агрессором и отказываться от каких-либо подобных предложений и не покупать краденое.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с ценами на зерно в мире и рассказывали, как некоторые страны могут помочь с разблокировкой украинских портов.