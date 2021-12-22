"Влететь" на деньги из-за "тысячи Зеленского": как по ошибке не потерять свои сбережения

Украинцы столкнулись с проблемами из-за “тысячи Зеленского” / Фото: Коллаж: Сегодня

Неосторожно потратив "тысячу Зеленского" можно случайно выйти в минусовой остаток на своей основной карте.

Об этом украинка написала в одной из Facebook групп.

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По словам женщины, она получила выплату за вакцинацию в размере 1000 грн на виртуальную карту в Monobank и сразу потратила почти все на билеты на поезд.

Потом она зашла просто посмотреть предложения партнеров Monobank и нажала на предложение от "Планеты кино". Тогда с нее сняли остаток ввиде 169 грн, а с основной карты – 830 грн при том, что лимит был установлен в размере 500 грн.

"Я вообще не поняла, как это произошло, без каких-либо уведомлений. Поддержка с 19 числа кормит завтраками", – написала женщина.

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В комментариях подобным опытом поделились другие люди, у которых сняло еще больше денег при нажатии на предложение от "Планеты кино".

Одни пишут, что деньги возвращать им посоветовали через "Планету кино", а в кинотеатре посылают решать вопрос в Monobank.

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В службе поддержки "Планеты кино" ответили, что у них нет доступа к платежам.

"Сертификаты покупали именно через их приложение, не через сервисы "Планеты кино", и после этого вам присылает Monobank сертификаты на вашу почту, которая указана в вашем аккаунте. Если хотите вернуть данные сертификаты, обратитесь пожалуйста в поддержку Monobank", – написали сотрудники сервиса.

"Тысяча Зеленского" через Monobank

Monobank первым начал выплачивать "тысячу Зеленского" на виртуальные карты. Финучреждение сообщило, что начнет выплаты раньше старта официальной программы.

Также Monobank предложил воспользоваться выгодными партнерскими предложениями, например:

4 сертификата по скидке в кинотеатрах "Планета Кино" номиналом 250 грн. каждый и 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить сразу восемь;

Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента SportLife по акционной цене 1000 грн;

Сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн, который действует 1 год на все события.

"Сегодня" рассказывали, на что украинцы уже потратили более 130 миллионов "ковидных" выплат и куда можно потратить эти деньги.