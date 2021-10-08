Верховная Рада увеличила бюджет на 40 млрд грн – на что пойдут деньги

На что пойдут дополнительные 40 млрд грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины увеличила бюджет 2022 года на 40 млрд грн.

Соответствующий законопроект №6052 приняли народные депутаты на очередном заседании 8 октября.

Реклама

Поддержали такое решение 256 народных избранников. Дополнительные поступления в основном направлены на субсидии, вооруженные силы и дороги.

Увеличение бюджета с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Реклама

На субсидии планируется направить дополнительные 12 млрд грн, еще 5,7 млрд будут покрывать дефицит на выплату денежного обеспечения ВСУ, сообщили в Раде

Для оплаты пакета услуг стационарной помощи больным COVID-19 направят дополнительные 2 млрд. грн.

Больше всего – 15 млрд грн, получит Укравтодор для программы "Большая стройка".

Реклама

Последний миллиард гривен направят на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами.

Субсидии в Украине

В Министерстве социальной политики напомнили, что некоторые украинцы не смогут получить помощь в оплате коммунальных услуг от государства.

Теперь, перед назначением субсидии, всех членов семьи будут проверять через реестр должников.

Если в семье будет лицо с долгами за невыплату алиментов более 3 месяцев, помощи ждать не нужно.

Однако и здесь существуют исключения, какие – смотрите в материале, а также читайте про новую систему проверки получателей субсидий.