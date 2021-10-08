Верховна Рада збільшила бюджет на 40 млрд грн – на що підуть гроші

На що підуть додаткові 40 млрд грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України збільшила бюджет 2022 року на 40 млрд грн.

Відповідний законопроект №6052 ухвалили народні депутати на черговому засіданні 8 жовтня.

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Підтримали таке рішення 256 народних обранців. Додаткові надходження здебільшого спрямують на субсидії, збройні сили та дороги.

Збільшення бюджету з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. стало можливим завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.

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На субсидії планується спрямувати додаткові 12 млрд грн, ще 5,7 млрд покриватимуть дефіцит на виплату грошового забезпечення ЗСУ, повідомили в Раді.

Для оплати пакету послуг стаціонарної допомоги хворим на COVID-19 спрямують додаткові 2 млрд. грн.

Найбільше – 15 млрд грн, отримає Укравтодор для програми "Велике будівництво".

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Останній мільярд гривень спрямують на покриття боргів за заробітною платою перед шахтарями.

Субсидії в Україні

У Міністерстві соціальної політики нагадали, що деякі українці не зможуть отримати допомогу у оплаті комунальних послуг від держави.

Тепер, перед призначенням субсидії, усіх членів родини будуть перевіряти через реєстр боржників.

Якщо у родині буде особа із боргами за невиплату аліментів понад 3 місяців, допомоги чекати не треба.

Однак і тут є виключення, які – дивіться в матеріалі, а також читайте про нову систему перевірки отримувачів субсидій.