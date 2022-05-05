Валюта на распутье: для чего Нацбанк заморозил доллар на время войны

Зачем Нацбанк ввел фиксированный курс валют / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ответ на полномасштабное вторжение российских оккупантов Национальный банк Украины зафиксировал обменный курс и сохранил массовый отток капитала из страны.

Об этом "Сегодня" рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

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"Если бы не зафиксировали курс, если бы Нацбанк не перекрыл каналы оттока капиталов – сейчас мы бы увидели, как миллиарды долларов выводятся через межбанковский валютный рынок. И курс был бы не 33 или 34 грн в обменниках, он был бы 90 или 100 грн", – сказал Кущ.

По словам эксперта, сейчас большой бизнес просто не имеет возможности выводить свои капиталы из Украины.

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"То есть валютный потенциал сохраняется внутри страны, он не испаряется наружу", – отметил Алексей Кущ.

Ограничение на перевод валюты за границу

Украинцы могут переводить за границу иностранную валюту, впрочем, с определенными ограничениями. Так, за границу с собственных карточек на карты физических лиц можно переводить до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячно, это примерно 3,4 тыс. долларов.

Без ограничений можно делать некоторые валютные переводы, а именно:

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оплату обучения;

расходы,

связаны со смертью граждан;

лечение в медицинских учреждениях;

транспортировка больных за границу.

Раньше мы рассказывали, почему индекс доллара бьет все рекорды, а также объясняли, как снять наличные в Германии, или в Польше.