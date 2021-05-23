В водах Германии возобновили укладку "Северного потока – 2"

Трубоукладчик "Фортуна" строит "Северный поток - 2" / Фото: Reuters

В водах Германии продолжилась укладка газопровода "Северный поток-2". Работы выполняет судно-трубоукладчик "Фортуна".

Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream 2 AG.

Как отмечается, работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

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Напомним, в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" Соединенные Штаты вели в отношении российских судов и компаний новые санкции. В черном списке оказались 13 судов России, участвующих в реализации проекта.

В то же время Германия подтвердила планы администрации Соединенных Штатов отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream AG (оператор "Северного потока – 2") и ее руководства.

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