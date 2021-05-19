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Германия подтвердила отказ США от санкций против "Северного потока – 2"

19 мая, 18:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава МИД ФРГ Маас сообщил, что Байден отказался от санкций против компании Nord Stream AG и ее руководства

Байден решил отказаться от санкций против "Северного потока - 2"

Байден решил отказаться от санкций против "Северного потока - 2"

Германия подтвердила планы администрации Соединенных Штатов отменить санкции в отношении компании Nord Stream AG (оператор "Северного потока – 2") и ее руководства.

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Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

"Существует президентский отказ для компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - заявил он.

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Ранее СМИ сообщали, что новый президент США Джо Байден не готов идти на разрыв с Германией из-за "Северного потока – 2".

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Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, они по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

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