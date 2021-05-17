В Германии строительство "Северного потока – 2" разрешили продолжить

Разрешение на строительство было приостановлено из-за иска экологов, так как территория имеет особое значение для гнездовых птиц

Россияне стремятся достроить "Северный поток - 2" / Фото: Reuters

Германия разрешила продолжить строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне.

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Об этом сообщает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH), передает Reuters.

Разрешение на строительство было приостановлено из-за иска экологов, которые утверждали, что территория района прокладки "Северного потока-2" имеет особое значение для гнездовых птиц.

Однако было принято решение, что прокладку труб в исключительной экономической зоне можно возобновить.

В партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз Германии" есть расхождение мнений касательно строительства "Северного потока – 2". Некоторые члены партий считают этот проект политической ошибкой.

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Как мы ранее писали, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер призвал остановить строительство "Северного потока – 2" в случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.