В Украине вырастут тарифы на доставку газа: сколько будем платить с 1 января

Повышение тарифов серьезно ударит лишь по тех, кто тратит много газа / Фото: Коллаж: Сегодня
С 1 января в Украине изменятся тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Соответствующие документы размещены на сайте НКРЭКУ.
Поставщики просят повысить тарифы на доставку газа. Например, "Винницагаз" просит установить тариф на уровне 4,41 грн/куб, хотя сейчас он – 2,016 грн. Чиновники приняли решение поднять в Виннице тариф лишь до 2,112 грн.
Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. Это позволит повысить зарплаты на предприятиях, рассчитаться за технологический газ, ремонтные работы и тд.
На практике, повышение тарифов серьезно ударит лишь по тех, кто тратит много газа.
Какими будут тарифы?
- "Винницагаз" – с 2,016 до 2,112
- "Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884
- "Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08
- "Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512
- "Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636
- "Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416
- "Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74
- "Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04
- "Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184
- "Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388
- "Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104
- "Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208
- "Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232
- "Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388
- "Киевгаз" – с 0,372 до 0,384
- "Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752
- "Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788
- "Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884
- "Львовгаз" – с 2,016 до 2,028
- ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452
- "Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388
- "Одессагаз" – с 1,008 до 1,308
- "Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388
- "Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388
- "Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112
- "Ровногаз" – с 2,016 до 1,848
- "Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608
- "Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1
- "Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96
- "Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388
- "Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516
- "Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944
- "Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848
- "Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272
- "Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34
- "Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684
- "Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568
- "Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112
В то же время, член НКРЭКУ Ольга Бабий объяснила, что обнародованные поставщиками цифры никто еще не утвердил – это лишь предварительные расчеты.
"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.
Реформа ЖКХ
В Украине в ближайие три года пройдет масштабная реформа ЖКХ, на которую выделят 300 миллиардов гривен.
По словам президента Владимира Зеленского, речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.
"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.
Напомним, что в Украине цена на газ для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды (ПОН), на 3 декабря 2021 составила 46,7 грн за куб.