В Украине вырастет размер алиментов: сколько можно получить на ребенка в 2022 году

В Украине повысят размер алиментов на детей разного возраста / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине планируется повышение размера алиментов в 2022 году сначала с 1 июля, а затем с 1 декабря. С 1 января 2022 размер выплат останется прежним.
Об этом сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, а также в "ТСН".
Это связано с тем, что повышение алиментов уже осуществляли с 1 декабря 2021 года, в связи с увеличением прожиточного минимума на детей.
Согласно Семейному кодексу, размеры алиментов на детей бывают разными и устанавливаются судом, однако есть минимальный гарантированный размер алиментов.
Эта сумма составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
50% минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 года составит:
- Для детей до 6 лет – 1 010,5 грн;
- Для детей возрастом от 6 до 18 лет – 1 372 гривны.
100% минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 года:
- Для детей до 6 лет – 2 201 грн;
- Для детей в возрасте от 6 до 18 лет 2 744 грн.
Следующий этап повышения предусмотрен с 1 декабря 2022 года. 50% минимальный гарантированный размер алиментов будет составлять:
- Для детей до 6 лет – 1 136 грн;
- Для детей возрастом от 6 до 18 лет – 1 416,5 грн;
А 100% минимальный гарантированный размер алиментов с 1 декабря 2022 года:
- Для детей до 6 лет – 2 272 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн.
Размер прожиточного минимума для детей
Согласно проекту бюджета на 2022 год, предусмотрено также несколько этапов повышения прожиточного минимума на детей разного возраста.
Так, с 1 июля прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 201 грн, а от 6 до 18 лет 2 744 грн. Следующий этап ожидается 1 декабря 2022 года – для детей до 6 лет 2 272 гривни, а от 6 до 18 лет 2 833 гривни.
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