В Украине вернут налоги и пошлины: кого коснутся изменения

В Украине возвращают НДС, но не увеличивают налоги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине вернут налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импортные товары, в том числе и на автомобили с 1 июля. Соответствующий законопроект был поддержан Кабинетом министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины.

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Так, проект закона 7418, подписанный премьер-министром Денисом Шмыгалем, предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

на товары, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

на транспортные средств, ввозимые гражданами.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что бюджет Украины остался без 13 млрд грн в в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС.

Тем не менее авторы инициативы предлагают освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

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Что будет с экономикой, елси война с Россией затянется?

Состояние украинской экономики целиком и полностью зависит от длительности войны с Россией.

Если боевые действия с агрессором будут затяжными, ВВП нашей страны в 2022 году снизится на 39%, считает руководитель Dragon Capital Томаш Фиала.

Если же Россия вдруг решит прекратить войну в Украине и выведет свои бандформирования с нашей территории — это позитивно скажется и на экономике страны.

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Ранее мы рассказывали, как украинскую экономику в условиях войны оценивают в МВФ, и писали, что будет происходить с экономикой Украины после большой войны с РФ.