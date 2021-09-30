В Украине снова подорожают продукты: на что поднимут цены в октябре

Сезонный фактор и инфляция: цены на продукты в октябре могут снова поднятся / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре могут снова измениться цены на продовольственные товары, отмечает экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Об этом сообщает издание "Комментарии" .

Реклама

По словам Ярмака, в Украине могут подешеветь яблоки, а вот сезонные тепличные овощи и фрукты наоборот растут в цене.

Стабильным будут цены на картофель и традиционные овощи, так как период их сбора только завершился и предложение достаточно высокое.

Реклама

Однако и они могут несколько подорожать, если вырастет экспорт, говорит эксперт.

Экономист также отметил, что цены на продовольственные товары в Украине являются одними из самых низких в регионе.

А вот рост цены на газ может привести к подорожанию хлебобулочных изделий и отдельных видов мяса .

С этим согласен и финансовый эксперт и экономист Алексей Кущ. Он считает, что на сезонный фактор накладывается еще и инфляционно-глобальный, который предусматривает рост цен на энергоносители.

"Все, что связано с сырьевым компонентом, будет дорожать, тем более, в том числе за счет роста цен на энергетические ресурсы, – прогнозирует экономист.

По словам Алексея Куща, рост цены на голубое топливо потянет собой удорожание всего, где при производстве используется газ.

"Повысится цена на различные крупы, например, на рис. В процентном отношении здесь может быть такая же динамика, как была с гречкой. Сказывается рост цен на мировых рынках, рост потребления риса при дефиците этого продукта ", – объясняет эксперт.

А вот подсолнечное масло не должно больше расти в цене, говорит финансовый эксперт, так как на мировых рынках ее цена уже пошла на спад.

Читайте также: