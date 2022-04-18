В Украине разрешили продавать доллар – какой курс в банках 18 апреля

Курс доллара в банках 18 апреля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские финучреждения получили разрешение продавать наличную валюту, в частности – доллары.

Однако в НБУ поставили условие – курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса.

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"Сегодня" уже выяснили, что обменники далеко не всегда придерживаются этого правила и рассказываем, по какому курсу доллар продают банки.

Итак, по расчетам, курс доллара не должен превышать 32,18 грн. Состояние в банках 18 апреля такое:

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн/долл;

Укрэксимбанк – 30,5/31,9 грн/долл;

Monobank – 29,26/29,99 грн/долл;

Райффайзен Банк – 29.25/29.54 грн/долл;

Фото: "Минфин"

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Можно увидеть, что курс доллара в банках отличается, но не выходит за пределы, разрешенные в НБУ в отличии от курса в обменниках.

В таких пунктах доллар мог достигать 32,7 грн за доллар, а среднее значение составило 32,57 грн/долл.

Доллар на черном рынке

На черном рынке валютный обмен процветает и удивляет количеством объявлений. Тут можно сразу продать или купить очень крупную сумму, которую вы не получите в обычном обменнике.

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Однако и курс тут выше, в некоторых объявлениях продать доллар предлагают за целых 34 грн, а вот курс покупки валюты у вас – достаточно невыгодный и низкий.

В связи с этим, эксперты не советуют пользоваться услугами нелегального рынка, поскольку у вас вряд ли получится перехитрить спекулянтов.

"Сегодня" также писали, где выгоднее всего покупать доллар и рассказывали, что будет с евро на этой неделе.