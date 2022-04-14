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Доллар на черном рынке продолжает удивлять – что происходит с курсом в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 18:20
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Рассказываем, что происходит с долларом на черном рынке и как этот курс далек от официального
Курс на черном рынке продолжает расти
Курс на черном рынке продолжает расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Черный рынок валют в Украине продолжает процветать и активно предлагать доллары, правда по курсу, который очень далек от официального.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины", за 14 апреля.

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По состоянию на четверг, 14 число, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,8 грн/долл, а курс покупки - 32,43 грн/долл.

Минимальный курс продажи колеблется около 32,2 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 34 грн/долл.

В целом, ситуация выглядит так:

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Сайт: "Курс Украины"
Сайт: "Курс Украины"

Официальный же курс доллара заморожен Национальным банком по состоянию на 24 февраля 2022 года и составляет 29,25 грн.

Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что Минфин Украины провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ.

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На этот раз рынку были предложены госбонды 2-х выпусков в гривнах со сроками погашения в 6 и 12 месяцев. В госбюджет привлечено 6,17 млрд грн. НБУ приобрел этих бумаг в свои портфели на 20 млрд грн, а Кабмин планирует получить таким образом порядка 400 млрд грн.

"Всемирный банк ожидает падение ВВП Украины по итогам нынешнего года на 45,1%. Однако уже в следующем году прогнозируется восстановительный рост на 2,1%, а в 2024 году – на 5,4%", – обнадеживает эксперт.

Инфляция в нынешнем году ожидается на уровне в 15%, а на следующий год она "ускорится" до 19%, говорит Гойлов и подчеркивает, что прогноз справедлив при условии, что боевые действия закончатся еще в текущем году.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США торгуется под уровнем в 33 грн, а евро не может преодолеть отметку в 36,50 грн. На данный момент можно говорить о стабилизации курса украинской национальной валюты.

"Сегодня" также писали, что происходит с курсом рубля в России и рассказывали, когда НБУ "разморозит" официальный курс доллара.

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