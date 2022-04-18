В Україні дозволили продавати долар – який курс у банках 18 квітня

Курс долара у банках 18 квітня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські фінустанови отримали дозвіл продавати готівкову валюту, зокрема – долари.

Однак у НБУ поставили умову – курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу.

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"Сьогодні" вже з'ясували, що обмінники далеко не завжди дотримуються цього правила та розповідаємо, за яким курсом долар продають банки.

Отже, за розрахунками, курс долара не повинен перевищувати 32,18 грн. Стан у банках 18 квітня такий:

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн/дол;

Укрексімбанк – 30,5/31,9 грн/дол;

Monobank – 29,26/29,99 грн/дол;

Райффайзен Банк – 29.25/29.54 грн/дол;

Фото: "Мінфін"

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Можна побачити, що курс долара у банках відрізняється, але не виходить за межі, дозволені в НБУ на відміну від курсу обмінників.

У таких пунктах долар міг сягати 32,7 грн за долар, а середнє значення становило 32,57 грн/дол.

Долар на чорному ринку

На чорному ринку валютний обмін процвітає та дивує кількістю оголошень. Тут можна відразу продати або купити дуже велику суму, яку ви не отримаєте у звичайному обміннику.

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Однак і курс тут вищий, у деяких оголошеннях продати долар пропонують за цілих 34 грн, а ось курс купівлі валюти у вас – досить невигідний та низький.

У зв'язку з цим експерти не радять користуватися послугами нелегального ринку, оскільки вам навряд чи вдасться перехитрити спекулянтів.

"Сьогодні" також писали, де найвигідніше купувати долар і розповідали, що буде з євро на цьому тижні.