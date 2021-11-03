В Украине повысили цены на бензин: сколько теперь придется платить

Бензин на заправках изменится в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине изменили средние цены на бензин и дизельное топливо. По сравнению с предыдущим обновлением бензин подорожал на 20 копеек, а дизтопливо подешевело на 17 копеек.

Обновленную среднюю стоимость литра бензинов и дизтоплива обнародовало Министерство экономики.

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Последнее обновление цен было 22 октября. Тогда стоимость также повышали. 3 ноября цены на бензин увеличили до 28,40 грн за литр, а на дизтопливо, наоборот, уменьшили, до 24,90 грн за литр.

В Минэкономики объяснили, что средняя стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm и бензинов автомобильных Gasoline 10 ppm рассчитана на основании расчетов "Нафтогаза".

К слову, после установленной правительством предельной наценки на бензин (5 грн) и на ДТ (7 грн), теперь максимальная стоимость топлива может достигать 33,4 грн и 31,9 грн соответственно.

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Были основания для повышения цен?

Как ранее "Сегодня" рассказали эксперты, в Украине в связи с тем, что потребление топлива уменьшилось, оснований для дальнейшего роста цен на бензин и ДТ нет.

Однако директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн ожидал, что по альтернативным расчетам "А-95", рекомендованные цены на бензин должны на этой неделе повыситься на 21 коп./л (до 33,40 грн/л), а по ДТ – снизиться на 16 коп./л (до 31,90 грн/л).

В Украине ввели предельные цены на бензин

В мае этого года на время карантина правительство решило ввести регулирование цен на непремиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

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Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива суммой не выше 7 грн за литр, а для бензина – не выше 5 грн за литр.

К слову, в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.