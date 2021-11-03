В Україні підвищили ціни на бензин: скільки тепер доведеться платити

Бензин на заправках зміниться в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні змінили середні ціни на бензин та дизельне паливо. Порівняно з попереднім оновленням бензин подорожчав на 20 копійок, а дизпаливо подешевшало на 17 копійок.

Оновлену середню вартість літра бензинів та дизпалива оприлюднило Міністерство економіки.

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Останнє оновлення цін було 22 жовтня. Тоді вартість також підвищували. 3 листопада ціни на бензин збільшили до 28,40 грн. за літр, а на дизпаливо, навпаки, зменшили, до 24,90 грн. за літр.

У Мінекономіки пояснили, що середня вартість дизельного палива ULSD 10 ppm та бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm розрахована на підставі розрахунків "Нафтогазу".

До речі, після встановленої урядом граничної націнки на бензин (5 грн) та на ДП (7 грн) тепер максимальна вартість палива може досягати 33,4 грн і 31,9 грн відповідно.

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Чи були підстави для підвищення цін?

Як раніше "Сьогодні" розповіли експерти, в Україні через те, що споживання палива зменшилось, підстав для подальшого зростання цін на бензин та ДП немає.

Проте директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн очікував, що за альтернативними розрахунками "А-95", рекомендовані ціни на бензин мають цього тижня підвищитися на 21 коп./л (до 33,40 грн/л), а з ДП – знизитися на 16 коп./л (до 31,90 грн/л).

В Україні запровадили граничні ціни на бензин

У травні цього року на час карантину уряд вирішив запровадити регулювання цін на непреміальні бензин та ДП. Таке рішення було ухвалено, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива та автогазу не регулюється.

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Гранична ціна включає середню вартість палива та націнку, розмір якої обмежений для дизпалива сумою не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

До речі, в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині та дизелі.