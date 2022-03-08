В Украине изменится порядок получения субсидий – как будут осуществляться выплаты

Какую роль в назначении субсидий сыграет Ощадбанк / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Субсидии и другие виды помощи от государства будут начисляться в срок, однако с некоторыми изменениями.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, помощь малообеспеченным семьям будет предоставляться без необходимости обращаться в органы соцзащиты.
Также несколько изменен порядок начисления льгот и субсидий. Теперь, если местные органы соцзащиты не будут выполнять свои функции начислением этих выплат будет заниматься Ощадбанк.
Шмигаль отметил, что выплаты через Ощадбанк будут получать и те, кто имеет счета в других банках.
Что будет с пенсиями
Ранее в Министерстве финансов сообщили, что все украинские пенсионеры получат свои пенсии досрочно.
По словам главы ведомства, финансовая система Украины функционирует как и в довоенное время, но учитывая особенности военного положения.
В связи с этим, пенсионер может переадресовать выплату пенсии, если он получал ее на руки, а не на карту.
О том, как это сделать, мы подробно рассказывали раньше, а также писали, можно ли не платить по кредиту во время войны.